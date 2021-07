Ascolti Tv di ieri 14 luglio 2021: preserale, daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 14 luglio 2021: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 14 luglio per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri, fino a quella preserale? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella preserale. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share.

Ascolti tv 14 luglio: Preserale

Su Rai1 Reazione a Catena – L’Intesa Vincente ha ottenuto un ascolto medio di 2.099.000 spettatori (20.5%) mentre Reazione a Catena ha giocato con 3.302.000 spettatori (25%). Su Canale 5 la replica di Contro alla rovescia – Presentazione segna 1.023.000 spettatori con il 10.4% di share e Conto alla Rovescia 1.578.000 con il 12.4% di share. Su Rai2 SWAT ha raccolto 469.000 spettatori (4%) e NCIS Los Angeles 819.000 (5.2%). Su Italia1 Studio Aperto Mag sigla il 2.7% con 310.000 spettatori e CSI segna il 2.4% con 371.000 spettatori. Su Rai3 il TGR informa 2.186.000 spettatori con il 15.5% di share e Blob segna 897.000 spettatori con il 5.6%. Su Rete 4 Tempesta D’Amore sigla il 4.7% con 769.000 spettatori. Su La7 The Good Wife interessa 98.000 spettatori (1%) nel primo episodio e 134.000 (1.1%) nel secondo. Su Tv8 4 Ristoranti fa compagnia a 237.000 spettatori (1.7%). Sul Nove Ristoranti da Incubo è la scelta di 144.000 spettatori (1%).

Daytime Mattina

Su Rai1 Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 854.000 telespettatori con il 18.9% di share e Dedicato interessa a 790.000 spettatori (16.9%). Su Canale5 Planet ha intrattenuto 427.000 spettatori (9.4%). Su Rai 2 Desperate Hosewives sigla il 2.2% con 103.000 spettatori nel primo episodio e il 2.7% con 120.000 spettatori nel secondo. Su Italia 1 Bones è la scelta di 97.000 spettatori (2.1%). Su Rai3 Agorà Estate convince 277.000 spettatori pari al 6% di share; Elisir d’Estate si porta al 4.6% con 212.000 spettatori. Su Rete 4 l’appuntamento con Distretto di P0lizia registra 140.000 spettatori con share del 3.2%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 153.000 spettatori con il 4.2% nelle News e 176.000 (3.7%) nel Dibattito. A seguire Coffee Break ha informato 154.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 Don Matteo fa compagnia a 859.000 spettatori (12.5%) nel primo episodio e a 1.510.000 spettatori (12.9%) nel secondo. Su Canale 5 Forum arriva a 1.135.000 telespettatori con il 15%. Su Rai2 La Nave dei Sogni segna 469.000 spettatori con il 5.8%. Su Italia 1 Bones è la scelta di 178.000 spettatori con il 2.9% di share, Cotto e Mangiato Menù interessa a 425.000 spettatori (5.1%) e l’appuntamento con Sport Mediaset ha ottenuto 1.115.000 spettatori con l’8%. Su Rai3 Doc Martin è seguito da 245.000 spettatori (4.2%), il TG delle 12 da 745.000 spettatori (9.6%), Quante Storie si porta al 6.3% con 617.000 spettatori nella prima parte e al 4.8% con 586.000 spettatori e Passato e Presente è la scelta di 518.000 spettatori pari al 3.7% di share. Su Rete4 Il Segreto ha appassionato 155.000 spettatori con l’1.4% di share e Walker Texas Ranger fa compagnia a 280.000 spettatori (2%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 250.000 spettatori con share del 4.4% nella prima parte e 310.000 spettatori con il 2.9% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Il Pranzo è Servito intrattiene 1.510.000 spettatori (12%) e Il Paradiso delle Signore fa compagnia a 1.020.000 spettatori (9.6%). L’Estate in Diretta intrattiene 1.055.000 spettatori con il 10.8% nella prima parte e 1.426.000 con il 16.1% nella seconda (tra le due parti il TG1 1.221.000 – 13.2%). Su Canale5 Beautiful fa compagnia a 2.400.000 spettatori (17.2%), Una Vita ha convinto 2.169.000 spettatori con il 17.1% di share mentre Brave and the Beautiful si porta al 16.2% con 1.797.000 spettatori; Love is in the Air interessa a 1.626.000 spettatori (16.4%), Ricomincio da Ieri a 887.000 spettatori (9.9%). Su Rai 2 Tg2 E… State con Costume informa 1.025.000 spettatori (7.2%), il Tour de France ha convinto 1.015.000 spettatori con il 9.1% di share nella diretta e 1.618.000 con il 17.3% all’arrivo, Toureplay 676.000 (8%). Su Italia1 I Simpson intrattengono 652.000 spettatori (4.7%) nel primo episodio e 631.000 (4.9%) nel secondo, I Griffin 580.000 (4.8%). Big Bang Theory è la scelta di 383.000 spettatori (3.7%) e Superstore diverte 193.000 spettatori (2.1%); Will & Grace interessa a 203.000 spettatori (2.4%). Su Rai3 il Tg3 Regione informa 2.392.000 spettatori (17.8%) e Il Maresciallo Rocca 406.000 spettatori con il 4.4% di share; Geo Magazine registra 707.000 spettatori (7.7%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 609.000 spettatori con il 5%. Su La7 Eden ha ottenuto 213.000 spettatori con il 2%. Su TV8 Per tutta l’Estate è la scelta di 216.000 spettatori (2.3%).

Seconda Serata

Su Rai1 SuperQuark Natura convince 609.000 spettatori con l’8.6% di share. Su Canale 5 il Tg5 ha totalizzato una media di 352.000 spettatori pari ad uno share del 7.6%. Su Rai2 Anni 20 Estate segna 257.000 spettatori con il 3.5%. Su Rai 3 Caro Marziano segna il 5% con 883.000 spettatori. Su Italia1 Prodigal Son viene visto da una media di 455.000 ascoltatori con il 6% di share nel primo episodio e da 218.000 spettatori (5.3%) nel secondo. Su Rete4 Scarface ha segnato il 3.6% con 151.000 spettatori.