Ascolti Tv di ieri 15 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Ascolti Tv di ieri 15 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 15 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Nella serata di ieri, lunedì 15 agosto 2022, su Rai1 Immenhof – L’avventura di un’estate ha appassionato 2.028.000 spettatori pari al 18%. Su Canale 5 – dalle 21.09 alle 0.27 – la replica di D’Iva ha raccolto davanti al video 882.000 spettatori pari al 9.1% di share. Su Rai2 gli Europei di Atletica Leggera hanno interessato 841.000 spettatori pari al 7.2% di share. Su Italia 1 la nona stagione di Chicago PD ha intrattenuto 970.000 spettatori (8.2%). Su Rai3 la replica di Report ha raccolto davanti al video 577.000 spettatori pari ad uno share del 5.1% (presentazione di 12 minuti: 526.000 – 4.3%). Su Rete4 Lo Squalo totalizza un a.m. di 661.000 spettatori con il 6.1% di share. Su La7 Operazione Sottoveste ha registrato 491.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Tv8 la seconda stagione di Gomorra – La Serie segna 331.000 spettatori con il 2.9%. Sul Nove la replica de Il Contadino Cerca Moglie ha raccolto 191.000 spettatori con l’1.9%. Su Rai4 I Combattenti registra .000 spettatori con il %. Su Rai Premium Scomparsa ha ottenuto .000 spettatori con il %.