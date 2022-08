Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: chi ha vinto in prime...

Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 17 agosto per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce dei programmi televisivi della giornata di ieri in modo particolare per quanto riguarda quella che viene vista come la fascia principale: quale? Semplice. Quella prime time.

Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, mercoledì 17 agosto 2022, su Rai1 Superquark ha conquistato 1.615.000 spettatori pari al 13.5% di share. Su Canale5 la replica di Fratelli Caputo ha incollato davanti al video 1.454.000 spettatori con uno share dell’11.1%. Su Rai2 gli Europei di Monaco – Atletica Leggera arrivano a 1.152.000 spettatori (8.8%). Su Italia1 Next ha raccolto 1.099.000 spettatori (8.3%). Su Rai3 La felicità degli altri è seguito da 610.000 spettatori con il 4.7%. Su Rete4 Controcorrente – Prima Serata totalizza un a.m. di 546.000 spettatori (5.3%). Su La7 La Corsa al Voto registra 406.000 spettatori pari al 3.3%. Su Tv8 X Factor – Il Meglio delle Audizioni segna 380.000 spettatori (3.1%). Sul Nove Caccia spietata è visto da 282.000 spettatori (2.3%). Su Iris Extreme Measures – Soluzioni estreme ottiene 305.000 spettatori con il 2.4%. Su RaiPremium La Dottoressa dell’Isola sigla 374.000 spettatori (2.8%).