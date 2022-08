Ascolti Tv di ieri 17 agosto 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 16 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 16 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 TgUnoMattina Rassegna Stampa ha raccolto 194.000 spettatori con il 10.6%. TgUnoMattina ha raccolto 569.000 spettatori con il 16%; all’interno il TG1 delle 8 ha informato 876.000 spettatori con il 21.1%. Uno Mattina Estate dà il buongiorno a 751.000 telespettatori con il 17.2%. Su Canale5 il TG5 Mattina ha informato 1.028.000 spettatori con il 24.4%. A seguire l’appuntamento con Morning News ha intrattenuto 854.000 spettatori con il 19.2%, nella prima parte, e 751.000 spettatori con il 17.5% nella seconda parte (Saluti: 780.000 – 17.2%). Su Rai 2 Radio 2 Happy Family ha raccolto 181.000 spettatori con il 4.1%. Su Italia 1 Dr House ottiene un ascolto di 101.000 spettatori (2.4%), nel primo episodio, e 125.000 spettatori (2.7%), nel secondo episodio. Su Rai3 preceduto da Rassegna Stampa Mondo (211.00 – 6%), Agorà Estate convince 214.000 spettatori pari al 4.9% di share (Agorà Estate Extra: 173.000 – 4%). Elisir – A Gentile Richiesta segna 147.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete 4 Rizzoli & Isles registra una media di 95.000 spettatori (2.2%). Su La7 Omnibus Dibattitto realizza un a.m. di 151.000 spettatori con il 3.5%. A seguire Coffee Break Estate ha informato 150.000 spettatori pari al 3.5%.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 – dalle 11.14 alle 12.29 – TG1: Funerali di Piero Angela segna 1.163.000 spettatori con il 18.1%. Linea Verde Estate ha ottenuto 1.384.000 spettatori con il 13.6%. Su Canale 5 la replica di Forum arriva a 1.228.000 telespettatori con il 17.3%. Su Rai2 La Nave dei Sogni raccoglie 413.000 spettatori (5.8%). Su Italia 1 CSI: NY ha ottenuto 174.000 spettatori con il 2.7%. Dopo Studio Aperto, Sport Mediaset ha ottenuto 876.000 spettatori con il 7.6%. Su Rai3 il TG3 delle 12 ha ottenuto 627.000 spettatori (8.6%). Quante Storie ha raccolto 444.000 spettatori (5%) e 478.000 spettatori (4.5%). Passato e Presente ha interessato 383.000 spettatori con il 3.3%. Su Rete4 Ris Delitti Imperfetti ha appassionato 99.000 spettatori con il 2%. Dopo il tg, la replica de Il Segreto ha raccolto 136.000 spettatori con l’1.5%. Hamburg Distretto 21 ha ottenuto 241.000 (2.1%). Su La7 L’Aria che Tira Estate interessa 226.000 spettatori con share del 4.3% nella prima parte, e 301.000 spettatori con il 3.2% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Don Matteo 10 ha ottenuto 1.122.000 spettatori (10.7%), nel primo episodio, e 1.187.000 spettatori (13.3%), nel secondo episodio. Sei Sorelle ha raggiunto 844.000 spettatori con il 10.7%. Dopo il TG1 Economia (1.059.000 – 13.6%), Estate in Diretta ha raccolto 1.383.000 spettatori (16.8%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 1.989.000 spettatori con il 18.3%. Terra Amara ha ottenuto un ascolto medio di 1.938.000 spettatori pari al 20.7% di share. A seguire Un Altro Domani ha ottenuto 1.375.000 spettatori con il 17%. Inga Lindstrom – Una Sposa in Fuga ha fatto compagnia a 1.084.000 spettatori con il 13.3%. Su Rai2 per i Campionati Europei di Nuoto i Tuffi hanno raccolto 824.000 spettatori con l’8.9%. I Campionati Europei di Atletica Leggera hanno interessato 760.000 spettatori (9.8%). Dalle 17.24 alle 17.41, i Campionati Europei di Beach Volley hanno interessato 540.000 spettatori con il 6.9%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto .000 spettatori (%), nel primo episodio, .000 spettatori (%), nel secondo episodio, e .000 spettatori (%), nel terzo episodio. La serie animata I Griffin ha appassionato .000 spettatori con il %. Lethal Weapon segna .000 spettatori (%). NCIS Los Angeles ha interessato .000 spettatori con il %, nel primo episodio, e .000 spettatori con il %, nel secondo episodio. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 2.123.000 spettatori con il 19.3%. L’Odissea ha coinvolto 261.000 spettatori pari al 3.2%. Geo ha raccolto 407.000 spettatori con il 5.1%. Geo Magazine ha registrato 502.000 spettatori con il 5.9%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum in replica è stato seguito da .000 spettatori con il %. TG4 Diario del Giorno ha interessato .000 spettatori con il %. Su La7 Eden – Un Pianeta da Salvare ha interessato 211.000 spettatori con il 2.3%. Il Palio di Siena – poi annullato causa meteo ha raggiunto 392.000 spettatori con il 5%. Palio – Il Film ha ottenuto 215.000 spettatori con il 2.6%. Su TV8 il film Sempre nel Mio Cuore ha raccolto 162.000 spettatori con il 2%.

Seconda Serata

Su Rai1 Dreams Road è stato seguito da 437.000 spettatori con il 5.5% di share. Su Canale 5 TG5 Notte ha totalizzato una media di 441.000 spettatori pari ad uno share del 7.2%. A seguire Anam, il Senzanome segna 162.000 spettatori con il 4.3%. Su Rai2 Help! Ho un Dubbio segna 381.000 spettatori con il 5.3% (presentazione di 21 minuti: 529.000 – 5.5%). A seguire Il Molo Rosso segna 159.000 spettatori con il 4.4%. Su Rai 3 O Anche Noi Speciale segna 249.000 spettatori con il 3.3%. Su Italia1 Champions League è visto da 403.000 spettatori (4.1%). Annabelle 2 Creation segna 201.000 spettatori con il 4.2%. Su Rete 4 Elvis Presley Show è stato scelto da 122.000 spettatori con il 2.6% di share.