Ascolti Tv di ieri 26 Giugno 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 26 Giugno 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 26 giugno per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri? Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 la replica di Linea Blu è vista da 393.000 spettatori (12.9%), mentre Weekly sigla 735.000 spettatori (16.6%) e Weekly News di circa un quarto d’ora 781.000 spettatori (16.7%). A seguire Linea Verde Sentieri interessa 846.000 spettatori (17.9%), Paesi che Vai… 892.000 spettatori (17.5%) e A Sua Immagine 989.000 spettatori (18%). Su Canale5 Tg5 Prima Pagina ha informato 360.000 spettatori pari al 16.2% e Tg5 Mattina 1.109.000 spettatori pari al 25.6%. A seguire Viaggi del Cuore intrattiene 543.000 spettatori pari all’11.5% e la Santa Messa 784.000 spettatori pari al 14.8%. Su Rai2 Radio2 Social Story è visto da 200.000 spettatori (4.1%), mentre Tg2 Dossier segna 161.000 spettatori (3%). Su Italia1 Una Mamma per Amica ottiene un ascolto di 152.000 spettatori (3%) nel primo episodio e 217.000 spettatori (3.8%) nel secondo episodio. Su Rai3 Sulla Via di Damasco intrattiene 108.000 spettatori pari al 2.3%. A seguire O Anche No Estate interessa 82.000 spettatori pari all’1.7%, Geo 121.000 spettatori pari al 2.4% e Di Là dal Fiume e Tra gli Alberi 160.000 spettatori pari al 3%. Su Rete4 Casa Vianello ha raccolto 110.000 spettatori con il 2.2% nel primo episodio e 189.000 spettatori con il 3.5% nel secondo episodio. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 187.000 spettatori (4.7%), mentre Uozzap! conquista 147.000 spettatori (2.8%).

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la Santa Messa raccoglie 1.426.000 spettatori con il 23% e A Sua Immagine 1.761.000 spettatori con il 21.7% (all’interno l’Angelus a 1.898.000 spettatori e il 23%), mentre Linea Verde Estate è la scelta di 2.629.000 spettatori con il 23.3%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 724.000 spettatori (12.5%) nella prima parte e 1.040.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte, mentre Melaverde a 1.836.000 spettatori (19.2%). Su Rai2, dopo Tg Sport a 192.000 spettatori pari al 3.3%, Shakespeare & Hathaway conquista 205.000 spettatori pari al 3% e TV Raider: Le Storie di Donnavventura 470.000 pari al 4.7%. Su Italia1 Una Mamma per Amica è scelto da 282.000 spettatori (3.7%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset arriva a 774.000 spettatori (6.2%). Su Rai3 Storia delle Nostre Città ottiene 199.000 spettatori (3.1%) e Mini Ritratti – Lucio Battisti è seguito da 380.000 spettatori (4.3%); Il Posto Giusto raccoglie 262.000 spettatori (2.1%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha totalizzato 218.000 spettatori con il 3.6% e, dopo il tg, Colombo: Autoritratto di un assassino 342.000 spettatori (2.9%). Su La7 L’Ingrediente Perfetto totalizza 101.000 spettatori (1.6%), La7 Doc – Frank Sinatra: Gli Anni d’Oro dell’America 134.000 spettatori (1.5%) e Like – Tutto ciò che Piace 118.000 spettatori (1%). Su RaiSport i Mondiali di Nuoto siglano 366.000 spettatori pari al 3%.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 il meglio di Domenica In, in onda dalle 13:40 causa sciopero tg Rai, ha fatto compagnia a 1.575.000 spettatori con il 14.6%, mentre 20 Anni che Siamo Italiani sigla 1.429.000 spettatori con il 15.7%. Su Canale5 Beautiful incolla 1.811.000 spettatori (15.1%) e Una Vita 1.692.000 spettatori (15.4%), mentre la replica di Grand Hotel – Intrighi e Passioni conquista 1.151.000 spettatori (11.6%) e quella di Luce dei Tuoi Occhi 767.000 spettatori (8.4%). Su Rai2 Wild Italy incolla 441.000 spettatori pari al 3.8% nella prima parte e 476.000 spettatori pari al 4.7% nella seconda parte. A seguire il Campionato Italiano di Ciclismo è visto da 535.000 spettatori pari al 5.5%, mentre Squadra Speciale Stoccarda arriva a 374.000 spettatori pari al 4.1% nel primo episodio e 322.000 spettatori pari al 3.5% nel secondo episodio. Su Italia1 E-Planet ha raccolto 445.000 spettatori (3.6%). A seguire Ragazze nel pallone – Sfida mondiale sigla 401.000 spettatori (3.8%) e Before We Go 367.000 spettatori (4%). Su Rai3 Tg Regione informa 1.500.000 spettatori (12.1%); Samba è seguito da 604.000 spettatori (5.8%). A seguire Hudson e Rex arriva a 416.000 spettatori (4.4%), mentre Kilimangiaro Collection incolla 511.000 spettatori (5.6%). Su Rete4 Pensa in Grande ha convinto 284.000 spettatori con il 2.6%, mentre Tg4 – Diario di Guerra interessa 297.000 spettatori con il 3.1%. Su La7 Bell’Italia in Viaggio intrattiene 357.000 spettatori (3.1%) e Amore mio aiutami è visto da 281.000 spettatori (2.9%). Su Tv8 la differita dalle 16:59 del Gran Premio d’Olanda di MotoGP segna 985.000 spettatori (10.8%), mentre la diretta dalle 13:57 su SkySport ottiene 733.000 spettatori (6.2%).

Seconda Serata

Su Rai1 Speciale Tg1 è seguito da 458.000 spettatori con uno share del 6.3%. Su Canale5 Tg5 Notte ha totalizzato 425.000 spettatori (5.4%). Su Rai2 La Domenica Sportiva Estate è scelta da 219.000 spettatori pari al 3.3%. Su Italia1 Game Night – Indovina chi muore stasera è visto da 428.000 spettatori (6.9%). Su Rai3 la replica di Overland interessa 394.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 By the Sea è scelto da 249.000 spettatori (8.2%). Su La7 Uozzap! segna 76.000 spettatori (3.2%).

