Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: daytime, seconda serata, mattina, pomeriggio

Ascolti Tv di ieri 7 agosto 2022: quali sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share del 7 agosto per i principali canali tv nelle varie fasce di ascolto di ieri?

Andiamo a vedere i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri fino a quella della seconda serata. Ecco cosa è accaduto e quali sono le analisi sui dati di share. Come riportato su davidemaggio.it questi sono gli esiti degli ascolti di ieri.

Daytime Mattina

Su Rai1 Linea Blu ha raccolto 325.000 spettatori con l’11.4% di share, Weekly 736.000 spettatori (16.73%), Azzurro Storie di Mare sigla il 15.99% con 795.000 spettatori e A Sua Immagine ha portato a casa un a.m. di 1.102.000 spettatori pari ad uno share del 17.49%; la Santa Messa è stata seguita da 1.231.000 spettatori (20.20%). Su Canale5 il Tg5 Mattina raccoglie un ascolto di 990.000 telespettatori con il 24.38% di share mentre la Santa Messa segna il 15.14% con 783.000 spettatori. Su Rai2 Radio 2 Social Story ha tenuto compagnia a 174.000 spettatori (3.76%). Su Italia1 Una Mamma per Amica totalizza un ascolto di 122.000 spettatori con uno share del 2.47% nel primo episodio e 149.000 spettatori (2.63%) nel secondo. Su Rai 3 O Anche No convince 127.000 spettatori con il 2.74% di share, Geo 195.000 (4.08%) e Di là dal Fiume e tra gli Alberi 235.000 (4.47%). Su Rete 4 Due Mamme di Troppo ha coinvolto 108.000 spettatori (2.39%). Su La7 In Onda realizza un a.m. di 135.000 spettatori con il 3.27% di share.

Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è stato seguito da 1.528.000 spettatori (19.98%) e Linea Verde ha intrattenuto 2.436.000 spettatori (22.78%). Su Canale 5 Le Storie di Melaverde piacciono a 725.000 spettatori (12.50%) nella prima parte e a 988.000 (15.30%) nella seconda, mentre Melaverde ha interessato 1.682.000 spettatori con il 19.02% di share. Su Rai2 Shakespeare & Hathaway conquista 200.000 spettatori con uno share del 3.05%. Su Italia1 Una Mamma per Amica sigla il 2.96% con 213.000 spettatori e Sport Mediaset XXL ha registrato un a.m. di 836.000 spettatori con il 6.96%. Su Rai3 il Tg2 delle 12 registra 503.000 spettatori con uno share del 6.47% mentre Quante Storie ne registra 333.000 (3.39%) e Il Posto Giusto 202.000 (1.71%). Su Rete4 Detective Extralarge ha fatto compagnia a 263.000 spettatori con il 2.36%. Su La7 La Cucina di Sonia è stata scelta da 54.000 spettatori con lo 0.57% di share nella prima parte e da 62.000 (0.55%) nella seconda.

Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Sissi – Destino di un’Imperatrice è la scelta di 1.185.000 spettatori (11.77%), I Migliori Anni segna il 12% con 1.030.000 spettatori. Su Canale 5 Beautiful ha raccolto 1.594.000 spettatori con il 14.19%, Grand Hotel – Intrighi e Passioni 1.048.000 (11.17%), Inga Lindstrom – La Casa sul Lago 914.000 (10.57%). Su Rai2 Wild Italy si porta al 4.81% di share con 520.000 spettatori nella prima puntata e al 4.57% con 433.000 spettatori nella seconda, Squadra Omicidi Barcellona ha convinto 505.000 spettatori (5.95%) e Squadra Speciale Stoccarda 469.000 (5.40%). Su Italia1 E-Planet segna il 3.82% con 441.000 spettatori, Speed Racer il 2.5% con 233.000 spettatori e Modern Family 187.000 (2.23%). Su Rai3 il TgR è stato seguito da 2.078.000 spettatori (18.20%), Mezz’Ora in Più da 1.142.000 spettatori (11.87%) e Juliet Naked – Tutta un’altra Musica sigla il 3.90% con 327.000 spettatori; TGR Giostra della Quintana interessa a 322.000 spettatori (3.57%). Su Rete 4 Flikken – Coppia in Giallo ha registrato 278.000 spettatori con il 2.75%, TG4 Diario della Domenica informa 208.000 spettatori pari al 2.34% di share e Alfred Hitchcok presenta piace a 198.000 spettatori (2.34%). Su La7 La Mandragola ha appassionato 166.000 spettatori (share dell’1.89%). Su TV8 la Moto 3 sigla il 6.9% con 641.000 spettatori e la MotoGP il 12.2% con 1.024.000 spettatori.

Seconda Serata

Su Rai 1 Speciale Tg1 ha conquistato un ascolto di 4.49.000 spettatori pari ad uno share del 6.95%. Su Canale 5 il TG5 Notte ha intrattenuto 564.000 spettatori con il 7.38% di share. Su Rai2 The Blacklist è stata vista da 343.000 spettatori (2.99%) e La Domenica Sportiva Estate da 327.000 spettatori (4.87%). Su Italia1 Coppa Italia Live segna un netto di 409.000 ascoltatori con il 4.61% di share. Su Rai 3 Sex è visto da 287.000 spettatori (5.14%). Su Rete 4 Il Sipario Strappato è la scelta di 222.000 spettatori (4.55%).