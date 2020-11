Ascolti Tv di ieri 9 novembre 2020: ecco chi ha vinto

Ascolti Tv di ieri 9 Novembre 2020: Anche ieri è stata bagarre sui dati di ascolto. Ebbene, come sono i dati ufficiali relativi agli ascolti e dello share? Chi ha vinto ieri sera la gara dei programmi tv? Come saranno andati i dati del 9 Novembre per i principali canali televisivi italiani?

Andiamo a scoprire i risultati con i dati di ascolto e share che riguardano tutte le fasce e a tutti i programmi televisivi della giornata di ieri. Per ogni fascia oraria, esordendo dalla più combattuta, e dunque il prime time, senza dimenticare l’access e il preserale e le altre, come la seconda serata, ecco cosa è accaduto il 9 novembre 2020 quali sono le analisi sui dati di share.

Quali sono state le trasmissioni più viste per ogni fascia, in base allo share, per quanto riguarda ieri 8 novembre? Cosa veniva proposto ieri in prima serata? La battaglia fra Rai e Mediaset è stata avvincente: che cosa è accaduto in merito alla giornata del 9 novembre? Chi potrà gioire per gli ascolti del prime time? E per quanto riguarda le altre fasce, chi sorriderà?

L’auditel ha visto una sfida serrata in particolare per la prima serata della giornata del 9 novembre 2020. Chi sarà uscito vincitore dai dati auditel e share di ieri 9 novembre 2020? Quali i risultati degli ascolti TV 9 novembre 2020, i dati auditel e lo share dell’ultima giornata?

Come di consueto, a breve avremo tutti i dati utili auditel e share di ieri 9 novembre 2020, per tirare le somme sull’ascolto televisivo di questa giornata.

Ascolti Tv 9 novembre 2020 prima serata: chi ha vinto in prime time

Nella serata di ieri, lunedì 9 novembre 2020, su Rai1 la prima puntata della fiction Gli Orologi del Diavolo ha conquistato 5.183.000 spettatori pari al 21% di share. Su Canale 5 – dalle 21.48 all’1.15 – Grande Fratello Vip 5 ha raccolto davanti al video 3.485.000 spettatori pari al 20.1% di share (GF Vip Night di 8 minuti: 1.594.000 – 31.3%). Su Rai2 Kingsman – Secret Service ha interessato 1.122.000 spettatori pari al 4.5% di share. Su Italia 1 Fast and Furious 8 ha intrattenuto 1.354.000 spettatori (5.6%). Su Rai3 Report ha raccolto davanti al video 2.837.000 spettatori pari ad uno share del 10.9% (presentazione di 11 minuti: 1.985.000 – 6.9%). Su Rete4 Quarta Repubblica totalizza un a.m. di 1.253.000 spettatori con il 5.9% di share (I Saluti dalle 0.29 alle 0.38: 468.000 – 5.3%). Su La7 Grey’s Anatomy ha registrato 627.000 spettatori con uno share del 2.5% (presentazione di 21 minuti: 679.000 – 2.4%). Su Tv8 Gomorra segna 553.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove la seconda puntata di Riaccendiamo i Fuochi ha raccolto 276.000 spettatori con l’1%. Su Rai4 Il trono di spade 8 in prima visione free registra 221.000 spettatori con lo 0.8%. Su Rai5 Nessun Dorma ha ottenuto 68.000 spettatori con lo 0.2%. Su Rai Premium Tale e Quale Show registra 145.000 spettatori con lo 0.6%. Su La5 per il ciclo Rosamunde Pilcher La Nebbia d’Irlanda raccoglie 446.000 spettatori e l’1.8%. Su Sky Cinema 1 Tolo Tolo ha raccolto 389.000 spettatori con l’1.4%.

Questo invece è il quadro dell’Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti ottiene 5.098.000 spettatori con il 17.9%. Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 5.245.000 spettatori con uno share del 18.4%. Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.213.000 spettatori con il 4.2%. Su Italia1 CSI ha registrato 1.187.000 spettatori con il 4.2%. Su Rai3 Che Succ3de? raccoglie 1.344.000 spettatori con il 4.9%. Un Posto al Sole raccoglie 1.795.000 spettatori con il 6.3%. Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.419.000 individui all’ascolto (5.1%), nella prima parte, e 1.493.000 spettatori (5.2%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 2.349.000 spettatori (8.3%). Su Tv8 Guess My Age ha divertito 646.000 spettatori con il 2.3%. Sul Nove Deal With It – Stai al Gioco ha raccolto 657.000 spettatori con il 2.3%.

Ascolti tv 9 novembre 2020: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha ottenuto un ascolto medio di 3.554.000 spettatori (18.2%) mentre L’Eredità ha raccolto 5.148.000 spettatori (22.1%). Su Canale 5 Caduta Libera – Inizia la Sfida ha raccolto 2.732.000 spettatori (14.5%) mentre Caduta Libera ha interessato 4.425.000 spettatori (19.4%). Su Rai2 Hawaii Five O ha raccolto 742.000 spettatori (3.4%), NCIS segna 1.113.000 spettatori (4.3%). Su Italia1 Studio Aperto Mag ha ottenuto 725.000 spettatori con il 3.4%. CSI: NY ha ottenuto 618.000 spettatori (2.5%). Su Rai3 le news dei TGR hanno raccolto 4.030.000 spettatori con il 16.6%. Blob segna 1.381.000 spettatori con il 5.2%. Su Rete4 Tempesta d’Amore ha radunato 864.000 individui all’ascolto (3.4%). Su La7 The Good Wife ha appassionato 225.000 spettatori (share dell’1.3%), nel primo episodio, e 277.000 spettatori (share dell’1.2%) nel secondo episodio. Su Tv8 Cuochi di Italia – All Stars raccoglie 337.000 spettatori con l’1.3%.

Ascolti Tv 9 novembre 2020: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina in Famiglia dà il buongiorno a 317.000 spettatori (14.6%) nella presentazione di 28 minuti, 729.000 spettatori (16.7%) nella prima parte e 1.923.000 spettatori (23.3%) nella seconda parte; Paesi che Vai interessa 1.630.000 spettatori (17.6%); A Sua Immagine, in onda prima e dopo la Santa Messa, raccoglie 1.813.000 spettatori (16.8%); la Santa Messa delle 10:55 è seguita da 2.044.000 spettatori (19.5%). Su Canale5 Tg5 delle 8:00 informa 1.397.000 spettatori pari al 20%; la Santa Messa delle 10:00 raccoglie 1.123.000 spettatori con l’11.8%. Su Rai2 O anche No è visto da 159.000 spettatori (1.8%), mentre Tg2 Dossier informa 347.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 The Vampire Diaries ottiene un ascolto di 208.000 spettatori (2.2%) nel primo episodio e 287.000 spettatori (2.9%) nel secondo episodio. Su Rai3 Le Parole per Dirlo convince 262.000 spettatori pari al 2.7%. Su Rete4 Viaggi del Cuore ha raccolto 182.000 spettatori con l’1.9%. Su La7 Omnibus realizza un a.m. di 243.000 spettatori (3.8%); L’Ingrediente Perfetto interessa 181.000 spettatori (1.8%).

Ascolti tv 9 novembre 2020: daytime Mezzogiorno

Su Rai1 l’Angelus è visto da 2.583.000 spettatori con il 20.2%. A seguire Linea Verde intrattiene 3.374.000 spettatori con il 18.9%. Su Canale5 Le Storie di Melaverde arriva a 1.099.000 spettatori (9.9%), mentre Melaverde conquista 2.300.000 spettatori (15.5%). Su Rai2 Dream Hotel – Sri Lanka segna 628.000 spettatori (4.7%). Su Italia 1 il terzo episodio di The Vampire Diaries piace a 294.000 spettatori (2.5%). A seguire, dopo Studio Aperto, Sport Mediaset XXL arriva a 785.000 spettatori (3.9%). Su Rai3 Tg3 delle 12:00 informa 1.011.000 spettatori pari al 7.5%; Radici è seguito da 536.000 spettatori (2.6%). Su Rete4 Dalla Parte degli Animali ha raccolto 288.000 spettatori con il 2.7%. A seguire Colombo, dopo il tg, conquista 441.000 spettatori (2.3%). Su La7 Mica Pizza e Fichi segna 92.000 spettatori con lo 0.6%. Su Tv8, dopo il tg, Tg8 Sport è seguito da 200.000 spettatori (1.1%).

Aggiornamento ore 12.14

Ascolti TV 9 novembre 2020: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Oggi è un Altro Giorno ha convinto 1.798.000 spettatori pari al 12.8% della platea. Una nuova puntata de Il Paradiso delle Signore ha raggiunto 1.967.000 spettatori con il 16.9%. Il TG1 Economia ha raccolto 1.631.000 spettatori con il 14.3%. La Vita Diretta ha raccolto 2.377.000 spettatori con il 16.6% (presentazione: 1.844.000 – 15.3%). Su Canale5 Beautiful ha appassionato 2.935.000 spettatori con il 17.5%. Una Vita ha convinto 2.569.000 spettatori con il 16.7% di share. A seguire Uomini e Donne ha ottenuto 2.743.000 spettatori con il 20.9% (finale: 2.073.000 – 17.5%). La pillola di Grande Fratello Vip ha raccolto 1.971.000 spettatori con il 17%. Il Segreto ha ottenuto un ascolto medio di 1.766.000 spettatori pari al 15.3% di share. Pomeriggio Cinque ha fatto compagnia a 1.956.000 spettatori (15.1%), nella prima parte, a 2.298.000 spettatori nella seconda parte (15.3%) e a 2.140.000 spettatori (12.8%) nella terza parte di breve durata. Su Rai2 Ore 14 ha raccolto 354.000 spettatori con il 2.3%. Quasi Detto Fatto raccoglie 322.000 spettatori e il 2.4%. Detto Fatto ha ottenuto 522.000 spettatori con il 4.4%. Resta a Casa e Vinci ottiene 358.000 spettatori con il 2.7%. Su Italia1 l’appuntamento con I Simpson ha raccolto 949.000 spettatori (6%), nel primo episodio, 983.000 spettatori (6.6%), nel secondo episodio e 936.000 spettatori (6.8%) nel terzo episodio in prima visione. Big Bang Theory segna 627.000 spettatori (5.1%). Friends ha appassionato 314.000 spettatori con il 2.4%. Grande Fratello Vip 5 raccoglie 387.000 spettatori con il 2.6%. Su Rai3 l’appuntamento con le notizie dei TGR è stato seguito da 3.360.000 spettatori con il 20.8%. Dalle 14.49 alle 15.14 Che Tempo Che Fa in ricordo di Proietti segna 1.608.000 spettatori e l’11.5%. #Maestri ha coinvolto 520.000 spettatori pari al 4.2%. Aspettando… Geo ha registrato 784.000 spettatori con il 6.8%. Geo ha raccolto 1.610.000 spettatori e l’11.1%. Su Rete4 Lo Sportello di Forum è stato seguito da 836.000 spettatori con il 5.7%. Su La7 Tagadà ha interessato 422.000 spettatori (share del 3.3%). Tagadà #Focus ottiene 384.000 spettatori con il 3.4%. Senti chi Mangia raccoglie 127.000 spettatori con l’1% (Senti chi Mangia Non si Butta Via Niente: 152.000 – 1.1%). Su TV8 La Star di Natale ha ottenuto 278.000 spettatori con il 2.4%. Vite da Copertina ha raccolto 172.000 spettatori con l’1.2%. Su Rai5 A Me gli Occhi Please raccoglie 100.000 (0.9%) e 94.000 spettatori (0.8%).

Ascolti Tv 9 novembre 2020: seconda serata

Su Rai1 la seconda puntata di Ama Sanremo raccoglie 1.938.000 spettatori con il 10.3%. Porta a Porta è stato seguito da 838.000 spettatori con il 9.9% di share. Su Canale 5 X Style ha totalizzato una media di 393.000 spettatori pari ad uno share del 5.7%. Su Rai2 Più o Meno segna 133.000 spettatori con l’1.5%. Su Rai 3 il Tg3 Linea Notte segna 528.000 spettatori con il 6.4%. Su Italia1 Miracle Workers: Dark Ages è visto da 523.000 spettatori (10.9%). Su Rete 4 Hatfields & Mccoys: Cattivo Sangue è stato scelto da 133.000 spettatori con il 3% di share. Su Sky Uno – dalle 0.09 alle 0.19 – Hot Factor segna 369.000 spettatori e il 3.7%.

aggiornamento 15.54