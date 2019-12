Ascolti TV Venerdí 20 dicembre 2019, dati auditel e share ieri: La Porta dei Sogni debutta col 14,4%, Natale da chef 11,3%

Come sempre molto attesi, stanno arrivando in questi minuti i dati degli ascolti televisivi della giornata di ieri, 20 dicembre 2019. Curiosi di scoprire chi ha vinto la ‘battaglia’ dell’auditel? Ecco i dati di ascolto di tutti i programmi tv, film e fiction in onda ieri, venerdí 20 dicembre 2019.

Partiamo subito dalla prima serata.

su Rai1 la prima puntata de La Porta dei Sogni ha ottenuto 2.781.000 spettatori pari al 14.4% di share. Su Canale5 Natale da chef ha intrattenuto 2.255.000 spettatori con uno share dell’11.3%.

Su Rai2 Petrolio ha fatto 808.000 spettatori (4.7%). Su Italia1 Independence Day ha conquistato 1.449.000 spettatori (7.4%). Su Rai3 Gli sdraiati invece ha realizzato 1.268.000 spettatori con il 5.7%.

Su Rete4 Quarto Grado incassa una media di 1.444.000 spettatori con l’8.5%. Su La7 Propaganda Live – Best Of ha ottenuto 506.000 spettatori con uno share del 2.9%.

Su Tv8 MasterChef 8 516.000 spettatori (2.7%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza invece fa 384.000 spettatori con il 2.5%. Su La5 Lo Spirito del Natale ottiene 658.000 spettatori (2.9%). Su RealTime Junior Bake Off 3 conquista 347.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV venerdí 20 dicembre 2019: dati auditel di tutta la giornata

Questo invece é il quadro su Access prime time.

Su Rai1 Soliti Ignoti – Il Ritorno fa 4.843.000 spettatori con il 20.7%. Su Canale5 Striscia la Notizia 3.850.000 spettatori con uno share del 16.4%. Su Rai2 Tg2 Post ha ottenuto 815.000 spettatori (3.5%).

Su Italia1 il secondo episodio di CSI Miami 6 ha fatto 1.297.000 spettatori con il 5.7%. Su Rai3 Non ho l’Età invece 1.136.000 spettatori (5.2%), e Un Posto al Sole 1.590.000 spettatori (6.9%).

Su Rete4 Stasera Italia ha ottenuto 1.235.000 di spettatori (5.5%) nella prima parte e 1.066.000 spettatori (5%) nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha fatto 1.406.000 spettatori (6.1%). Su Tv8 Guess My Age 543.000 spettatori pari al 2.3%. Sul Nove la replica di Deal With It – Stai al Gioco 323.000 spettatori con l’1.4%.

Ascolti TV giovedi 19 dicembre 2019: Preserale

Su Rai1 L’Eredità – La Sfida dei 7 ha in media ottenuto 3.309.000 spettatori (21.1%), intanto che L’Eredità ha conquistato 4.796.000 spettatori (25.8%). Su Canale5 Conto alla Rovescia ha fatto 2.922.000 spettatori pari al 16.1% (presentazione a 1.954.000 e il 12.9%).

Su Rai2 Telethon 321.000 spettatori (1.7%). Su Italia1 Studio Aperto Mag invece 666.000 spettatori (4.1%). Poi l´episodio di CSI Miami 6 ha incassato 757.000 spettatori (3.8%).

Su Rai3 Blob fa 1.073.000 spettatori con il 5.1%. Su Rete4 Tempesta d’Amore 745.000 individui all’ascolto (4.9%) nella prima parte e 941.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte in onda dopo il tg.

Su La7 Mr Nat invece 207.000 spettatori (1.3%). Su Tv8 Cuochi d’Italia fa a 443.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV venerdí 20 dicembre 2019: Daytime Mattina

Su Rai1 Unomattina accoglie 880.000 spettatori con uno share del 17.2%; Storie Italiane invece 948.000 spettatori (19.2%) nella prima parte. Su Canale5 Emilie Richards ha conquistato 527.000 spettatori pari al 10.1%.

Su Rai2 Radio2 Social Club invece 195.000 spettatori con il 3.6%. Su Italia1 E’ quasi magia Johnny fa 164.000 spettatori (2.8%), mentre il primo episodio di The Mentalist 3 204.000 spettatori (4.1%).

Su Rai3 Agorà ottiene 507.000 spettatori pari al 9.1% (presentazione a 480.000 e l’8%). Mi Manda Raitre fa 349.000 spettatori con il 7%.

Su Rete4 100 di Questo Giorno invece conquista 65.000 spettatori con l’1.3%. Su La7 Omnibus realizza 291.000 spettatori con il 5.3%. Coffee Break 360.000 spettatori pari al 7.2%.

Ascolti TV venerdí 20 dicembre 2019: Daytime Mezzogiorno

Su Rai1 la seconda parte di Storie Italiane fa 894.000 spettatori con il 15.1%; La Prova del Cuoco invece 1.586.000 spettatori (14.1%). Su Canale 5 Forum conquista 1.241.000 spettatori con il 15.5%.

Su Rai2 I Fatti Vostri fa 284.000 spettatori (4.9%). Poi la Coppa del Mondo di Sci ottiene 318.000 spettatori (4.3%); Un Ciclone in Convento 6 a 390.000 spettatori (3.7%).

Su Italia 1 il secondo episodio di The Mentalist 3 attira 261.000 spettatori (4.1%). Sport Mediaset dopo Studio Aperto fa 1.052.000 spettatori con il 7.2%.

Su Rai3 Tutta Salute fa 398.000 spettatori (6.5%); Quante Storie 772.000 spettatori (6.1%); Passato e Presente 482.000 spettatori (3.2%). Su Rete4 Ricette all’Italiana ha ottenuto 126.000 spettatori con il 2% nella prima parte e 214.000 spettatori (1.9%) nella seconda parte.

Su La7 L’Aria che Tira fa 435.000 spettatori con il 7.2% nella prima parte e 508.000 spettatori con il 4.5% nella seconda parte denominata ‘Oggi’.

Ascolti TV venerdí 20 dicembre 2019: Daytime Pomeriggio

Su Rai1 Vieni da Me ha fatto 1.759.000 spettatori pari al 12.5% della platea; Il Paradiso delle Signore invece 1.645.000 spettatori (14.1%). Poi La Vita in Diretta che ottiene 1.764.000 spettatori con il 13.8% (presentazione a 1.261.000 e l’11%).

Su Canale5 Beautiful ha fatto invece 2.514.000 spettatori con il 16.5%; Una Vita ha ottenuto 2.403.000 spettatori con il 16.2%; Uomini e Donne invece realizza 2.900.000 di spettatori con il 22.1% (Uomini e Donne – Finale a 2.493.000 e il 21.6%).

Il Segreto ha conquistato 2.217.000 spettatori con il 19.6%. Pomeriggio Cinque invece arriva a 1.889.000 spettatori pari al 15.6% nella prima parte, 2.123.000 spettatori pari al 15.9% nella seconda parte e 1.740.000 spettatori pari al 12.1% nella terza parte.

Su Rai2 Detto Fatto ha invece realizzato 710.000 spettatori (5.6%), mentre Telethon 336.000 spettatori (2.8%). Su Italia1 I Simpson 767.000 spettatori (5%) nel primo episodio, 927.000 spettatori (6.2%) nel secondo episodio e 849.000 spettatori (5.9%) nel terzo episodio.

I Griffin fanno 539.000 spettatori (4.1%), Matrix Revolution 381.000 spettatori (3.2%). Su Rai3 Geo incassa 1.624.000 spettatori con il 12.5% (Aspettando Geo a 813.000 e il 7.2%). Su Rete4 Lo Sportello di Forum ha conquistato 962.000 spettatori con il 6.8%. Su La7 Tagadà 493.000 spettatori (3.9%). Su Tv8 Vite da Copertina 188.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV venerdí 20 dicembre 2019: Daytime Seconda Serata

Su Rai1 Tv7 fa 632.000 spettatori con uno share del 7.9%. Su Canale5 W gli sposi invece va sui 752.000 spettatori pari al 9.9%.

Su Rai2 Il Cacciatore ottiene 218.000 spettatori (3.5%) nel primo episodio e 190.000 spettatori (4.5%) nel secondo episodio. Su Italia1 Independence Daysaster – La nuova amicizia è piazzato sui 405.000 spettatori (6.7%).

Su Rai3 Tg3 Linea Notte invece 310.000 spettatori con il 3.6%. Su Rete4 Il Commissario Shumann 8 fa 326.000 spettatori con il 6.6%. Su Tv8 Spectre 161.000 spettatori (2.8%).

Sul Nove La Confessione ha ottenuto 345.000 spettatori (1.9%) nella prima intervista e 250.000 spettatori (1.8%) nella seconda intervista.

