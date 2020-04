Ascolti Tv venerdì 3 aprile 2020: dati auditel e share ieri: Finale Amici 19, Gifted, The Good Doctor e Quarto Grado

Ascolti Tv venerdì 3 aprile 2020. Inizia un nuovo weekend, il primo del mese di aprile, vediamo chi ha vinto la gara degli ascolti tv di ieri sera, 3 aprile 2020. Tra pochi minuti i dati auditel riveleranno le percentuali di share di tutta la programmazione tv della prima e seconda serata di ieri, analizzeremo insieme quali sono stati i programmi più visti sulle principali emittenti televisive italiane.

Ieri sera su Rai 1 è stato trasmesso il film Gifted, il dono del talento. Rai 2 si è concentrata su The Good Doctor mentre Italia 1 su Run all night. Per quanto riguarda Canale 5, invece, abbiamo assistito alla diretta della Finale di Amici 19, il reality show condotto da Maria De Filippi che ha visto la vittoria di Gaia. Per quanto riguarda l’informazione, infine, su Rete 4 è andata in onda una nuova puntata di Quarto Grado con Gianluigi Nuzzi e Alessandra Viero. Vediamo dunque chi ha totalizzato i maggiori ascolti tv ieri, venerdì 3 aprile 2020.

Ascolti Tv 3 Aprile 2020 prima serata: quanti punti share ha fatto Amici 19

I dati di ascolto di venerdì 3 aprile 2020. Partiamo subito da Rai 1 con il film Gifted – Il Dono del Talento che ha ottenuto 5.014.000 spettatori (17% di share). Su Canale 5 la finale di Amici 19 ha segnato 4.822.000 spettatori con il 22.8% di share. Su Rai2 il telefilm The Good Doctor ha ottenuto 2.015.000 spettatori con il 6.6% di share.

Su Italia 1 il film Run all Night – Una Notte per sopravvivere ha intrattenuto davanti allo schermo 1.706.000 spettatori (5.8% di share). Su Rai 3 il film Passeggeri Notturni ha registrato 1.354.000 spettatori con uno share del 4.4%. Su Rete 4 il programma di Nuzzi Quarto Grado ottiene 1.467.000 spettatori con il 6% di share. Su La7 Propaganda Live ha segnato 1.356.000 spettatori con uno share del 5.9%. Su TV8 Italia’s Got Talent – Best of ottiene l’1.9% con 556.000 spettatori. Infine su Nove Fratelli di Crozza – Il Meglio di quando si stava Meglio ha registrato 588.000 spettatori (1.9%).