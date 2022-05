Atalanta-Salernitana 1-1, gol di Ederson e Pasalic

(Adnkronos) – Atalanta e Salernitana pareggiano 1-1 nel posticipo della 35esima giornata della Serie A. I campani salgono a 26 punti, a 2 lunghezze dal quart’ultimo posto occupato dal Cagliari. L’Atalanta è a quota 56 e rimane agganciata al treno per l’Europa. I nerazzurri evitano in extremis il k.o. in un match che cominciano con atteggiamento aggressivo, creando almeno 3 occasioni nei primi 20 minuti.

Gli ospiti entrano in partita e al 27′ colpiscono. Cross da destra, sponda di Djuric e Ederson insacca con un perfetto inserimento: 0-1. Il match si infiamma, con opportunità per entrambe le squadre. L’Atalanta va vicinissima al pareggio al 50′, quando Palomino sfiora il palo con un colpo di testa. La Salernitana non rinuncia ad affondare quando c’è la possibilità. I padroni di casa pareggiano all’88’. Imbucata per Pasalic che scatta sul filo del fuorigioco e buca Sepe con un diagonale rasoterra: 1-1.