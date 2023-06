Auditorium Conciliazione – I bambini della scuola Ics la Giustiniana nell’opera lirica di Mozart con Scuola Incanto

Dopo il successo al San Carlo di Napoli, ”Il Flauto Magico” di W.A. Mozart è arrivato all’Auditorium della Conciliazione di Roma.

Nei giorni scorsi, protagonista in scena insieme a tante scuole di Roma è stato l’Istituto Comprensivo La Giustiniana che ha partecipato con 2 terze e una seconda dellascuola primaria con la referente Dott.ssa Anna Delle Monache.

“Innamorarsi della musica e dell’opera è facile con SCUOLA INCANTO – ci raccontano le insegnanti Anna Mancini e Rosa Gagliano della sezione seconda E – il progetto didattico firmato Europa InCanto avvicina alla lirica gli allievi e i docenti della scuola primaria e secondaria di primo grado. I bambini imparano a conoscere l’opera lirica vivendola in prima persona. Nel corso dei mesi di preparazione alla recita sono stati appresi alcuni testi, il Kit didattico composto dal libro contenente lastoria del Flauto Magico e dall’app di scuola InCanto dove è stato possibile ascoltaree cantare l’intera opera in un’edizione speciale, pensata e riscritta per agevolare lo studio alla musica. Ma non solo: grazie alle curiosità e alle istruzioni presenti nel libro, i bambini hanno preparato a casa insieme alle proprie famiglie, i vestiti e gli oggetti di scena che hanno portato sul palco il giorno della recita, imparando e divertendosi. Un vero successo”.

Il progetto viene realizzato dall’Istituto da circa 6 anni essendo oltretutto la scuola ad indirizzo musicale. Notevole è stato l’impegno delle famiglie dei ragazzi che hanno partecipato alla realizzazione dei costumi ed anche alla scoperta dell’arte attraverso l’opera lirica preparando i brani con i propri figli. Anche le famiglie hanno apprezzato la funzione altamente pedagogica dell’itinerario musicale entusiaste di condividere con i bambini momenti della giornata con interesse ed allegria.

Obiettivo centrato anche il percorso disabilità con la musica come strumento di integrazione, infatti le attività musicali concedono ai ragazzi ed ai bambini l’opportunità di esplorare se stessi, di esprimersi, di confrontarsi e di condividere con gli altri. Protagonisti assoluti sono stati i bambini e le bambine di Roma, che hanno avuto l’occasione di vivere e cantare l’opera insieme a dei cantanti professionisti ,accompagnati dall’Europa InCanto orchestra diretta dal maestro Germano Neri, mentre l’adattamento, la drammaturgia e la redazione del materiale didattico era a cura di Nunzia Nigro. La regia dello spettacolo è stata di Michele Mangini. La produzione a cura di Europa InCanto.

Pronti per una nuova avventura il prossimo anno!

