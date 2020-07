August Alsina, chi è il rapper che ha avuto una relazione con la moglie di Will Smith: età e canzoni

Le confessioni di tradimento, dolorose per antonomasia, di solito si fanno a quattrocchi, senza sguardi indiscreti. Per dissimulare l’imbarazzo e il senso di colpa. C’è invece chi ha deciso di farlo in diretta video, con migliaia di persone collegate e con la consapevolezza che la notizia avrebbe fatto quindi il giro del mondo.

È il caso di Jada Pinkett Smith, moglie dell’attore Will Smith, che nel corso della sua trasmissione web Red Table Talk, ha deciso di confessare l’adulterio al marito ospite d’eccezione: “Eravamo separati in casa in maniera amichevole ed ho avuto una relazione con lui – ha detto la donna riferendosi al rapper August Alsina – Provavo molto dolore ed ero distrutta. Con il tempo però ho cominciato a provare un nuovo tipo di coinvolgimento. Ma è stato nel metabolizzare questa mia relazione che mi sono accorta di non poter trovare la felicità al di fuori di me stessa. Avevo solo bisogno di sentirmi bene ed era tanto che non mi capitava”.

Età e carriera di August Alsina

Il rapper August Alsina aveva già accennato nei gironi scorsi della relazione con Jada Pinkett Smith, conosciuta attraverso il figlio, suo amico. Il cantante aveva inoltre dichiarato che la storia era stata avallata dallo stesso Will Smith, ipotesi però smontata dalla moglie: “Non è assolutamente vero. L’unica persona che, in quella particolare circostanza, poteva darmi il permesso di fare qualcosa ero io. August ha pensato che Will mi avesse dato via libera perché la separazione tra me e mio marito era arrivata in toni tranquilli e amichevoli. Credo solo che lui, con quelle parole volesse far capire di non essere uno sfascia-famiglie. E non lo è, assolutamente”.

Scopriamo meglio chi è August Alsina, il rapper al centro delle cronache rosa di tutto il mondo. Partiamo dalla differenza d’età: tra il rapper e la moglie di Will Smith passano 21 anni. August Alsina è infatti nato nel 1992 e ne ha 27, quasi 28. E’ un famoso rapper americano, tanto che su Instagram conta più di 6 milioni di followers.

E’ nato a New Orleans e il successo è arrivato dopo l’album d’esordio Testimony, di cui un brano è stato remixato e riproposto con una collaborazione con Nicky Minaj. Il suo nome ha iniziato a circolare anche in Italia dopo la rivelazione della storia con la moglie di Will Smith, che a distanza di giorni fa ancora scalpore.