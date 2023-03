Auto storiche Roma, M5S-LcR: “Ordinanza su divieto di circolazione non convince nemmeno il Pd”

“Anche la maggioranza si mostra scettica sull’ordinanza con cui il sindaco Gualtieri vieta la circolazione dei veicoli storici all’interno della Ztl della Fascia verde.

L’annuncio riguardante l’apertura di un tavolo tecnico in Campidoglio sulle possibili deroghe al divieto in oggetto altro non è che un chiaro disconoscimento di una misura che non considera sia il valore storico e culturale di queste vetture, sia la loro scarsa rilevanza numerica rispetto al parco veicolare circolante.

Il provvedimento imposto da Gualtieri potrebbe, infatti, costringere i proprietari dei veicoli storici a distruggerli, generando peraltro una perdita di indotto economico anche per le tante officine che si occupano della loro manutenzione.

Uno scenario assurdo, dal momento che i suddetti veicoli hanno un impatto del tutto minimo a livello di inquinamento e che il loro utilizzo è confinato al solo tempo libero.

Auspichiamo, dunque, che l’apertura a possibili deroghe annunciato oggi serva ad arginare le conseguenze di un’ordinanza che non risponde ad alcuna ratio o fondamento logico e che parrebbe essere soltanto l’ennesimo spot elettorale di un Sindaco tutt’altro che interessato alle tematiche ambientali“.

Lo dichiarano, in una nota, i gruppi consiliari capitolini M5S e Lista Civica Raggi.

Max