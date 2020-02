Avanti un altro, 10 Febbraio: Cinzia da Castelfidardo vince 30 mila euro. Ecco come ha fatto

Emozioni davvero roboanti con il preserale di Canale 5 Avanti un altro nella serata di Lunedì 10 Febbraio. Infatti, ieri, il noto show non solo ha regalato emozioni e pathos. Ma anche la vittoria del montepremi.

Come tutti sanno, il gioco condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti miscela comicità dissacrante ma anche l’adrenalina di un game davvero ostico da superare.

Del resto il game finale è il vero fiore all’occhiello: il concorrente leader de rispondere al contrario e indovinare la risposta ‘errata’. Dunque come è andata lunedì?

Nel preserale di Bonolis Avanti un altro chi si è giocato il montepremi in palio il 10 febbraio?

Avanti un altro, 10 Febbraio: Cinzia da Castelfidardo vince 30 mila euro

Nella puntata di lunedì 10 febbraio 2020 ad affrontare il gioco finale è Cinzia da Castelfidardo, in provincia di Ancona. La 35enne che gestisce un istituto di vigilanza privata prova a vincere, entro i primi 150 secondi, 175 mila euro. Non riesce nell’impresa, bloccandosi più volte alla quindicesima, e ferma il tempo, e il montepremi, a 30 mila euro.

Nell’ultimo tentativo Cinzia dà tutte e ventuno le risposte “errate” ed è la quarta vincitrice in quest’edizione.

aggiornamento ore 00.31

Questa è una vittoria importante per il game. Statisticamente parlando, infatti, è la seconda volta che viene data, come vincita, 30 mila euro.

Inoltre chi ben conosce le 36 puntate andate in onda fino ad oggi, potrebbe ricordare come siano stati vinti complessivamente 93 mila euro.

Nessun successo c’era stato comunque domenica 9 febbraio 2020 con il 20enne Matteo; studente universitario in Lettere Moderne alla Statale di Milano, ha giocato per 180 mila euro per poi ridurre tutto a 26 mila euro. Per un errore alla decima domanda e niente di fatto

aggiornamento ore 5,06

Nella puntata relativa alla serata di sabato 8 febbraio 2020 da Bonolis giocava invece Alessandra Fulgheri, 34enne palermitana, che partiva da 250 mila euro. Poi montepremi calato a 29 mila euro: black out all quindicesima e vittoria sfumata.

Il giorno prima, venerdì 7 febbraio 2020 ha provato l’en plein Clarissa da Conegliano: la modella 23enne ha messo in cascina 225 mila ma, pur riducendo a 27 mila euro anche lei era inciampata alla risposta quindici.

Aggiornamento ore 8,44