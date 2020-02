Avanti un altro, 23 Febbraio: Sabrina Saveri gioca per 150 e 29 mila euro, come è andata da Bonolis

Cosa sarà successo nella puntata di domenica del preserale di Canale 5 Avanti un altro? Come sarà andata la serata di ieri in relaziona al game finale, quello delle risposte errate?

Anche nella puntata di domenica 23 Febbraio si è vissuto un gioco finale a Canale 5 davvero intrigante, grazie alla solita verve di Bonolis, all’intrattenimento del maestro Laurenti ed alla poliedrica squadra di ‘personaggi collaterali’: ma come si sa, in puntata il vero interesse è quando, con Bonolis e Laurenti, c’è il concorrente leader che si disputa il ‘match’ finale.

Come è noto, infatti, è il momento della fase finale, quella delle risposte al contrario la parte che più piace: come è andata?

Cosa sarà successo nel preserale di Bonolis Avanti un altro del 23 febbraio?

Avanti un altro, 23 Febbraio: Sabrina Saveri gioca per 150 e 29 mila euro

Nella puntata di domenica 23 febbraio 2020, a primeggiare su tutti è Sabrina Saveri da Samarate, in provincia di Varese. La 46enne disoccupata prova a portarsi a casa 150 mila euro nella fase finale. Non ce la fa entro i primi 150 secondi e blocca il tempo, e il montepremi, a 29 mila euro. Sabrina sbaglia la penultima e, per questo, non vince nulla.

aggiornamento ore 00,43

Nella puntata di sabato 22 febbraio 2020, invece vi era Mary Visco da Roma. Si tratta di una concorrente 40enne la quale tentava di conquistare 185 mila euro nel gioco.

Non riuscendoci entro i canonici 150 secondi e la donna fermava il tempo e il montepremi a 29 mila euro. Mary sbagliava l’ultima risposta però e pertanto tornava a casa senza trionfare.

aggiornamento ore 3,39

Nella puntata precedente, invece, quella di venerdì 21 febbraio 2020, vi era Carlotta da Roma. La 23enne puntava ai 200 mila euro iniziali, ma nulla da fare entro i primi 150 secondi. Così il montepremi scivolava a 29 mila euro e lei, toppando la terzultima domanda, tornava a casa senza bottino.

Ancora prima, giovedì 20 febbraio 2020 ecco invece Ivan da Cagliari: 41enne disoccupato con nel mirino 165 mila euro, poi scesi a 29 mila euro. Ivan si arrestava alla quindicesima e, per questo, anche per lui saluti senza soldi in tasca.

aggiornamento ore 8,44