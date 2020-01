Avanti un altro, 29 Gennaio: Jhonny Puttini vince il montepremi. Ecco quanto

Chi è stato il campione del 28 Gennaio a Avanti un altro? C’è stata la vittoria nel programma di Paolo Bonolis e Luca Laurenti? La risposta è sì.

Emozioni a non finire nella serata del 28 gennaio 2020 presso Avanti un altro. Cosa è successo? Come è andata nella serata del 28 Gennaio da Bonolis? Davvero c’è stata la vittoria e, in effetti, da parte di chi?

Avanti un altro, 29 Gennaio: Jhonny Puttini vince il montepremi

Nella puntata andata in onda martedì 28 Gennaio di Avanti Un altro a giocarsi il montepremi è stato Jhonny Puttini, proveniente da Bovolone in provincia di Verona. Il concorrente, che ha riscosso una certa simpatia dai presenti in studio, ha provato davvero il tutto per tutto.

Andando al gioco finale con in palio 150 mila euro, infatti, ha potuto giocare facendo leva anche su una certa empatia generale. Il fatto che fosse un arbitro di wrestling lo ha senza dubbio aiutato a catturare la curiosità. Ma il gioco è gioco, e pertanto anche il concorrente di Bovolone ha dovuto farcela da solo.

Jhonny, che sogna di fare radio come mestiere, non è riuscito a vincere nei primi 150 secondi e dunque ha bloccato il time e dimezzato il bottino a 22 mila euro. Ma proprio per via della sua prontezza, il simpatico veronese è riuscito a dare tutte le risposte giuste e così, arrivando alla risposta numero 21, riuscendo a darla, ha vinto il gioco ed ha conquistato il montepremi in palio.

Pertanto Jhonny è il secondo vincitore della stagione di Avanti un altro: raccogliendo applausi, consensi e soprattutto il denaro della vittoria, il concorrente ha salutato il pubblico di Canale 5.

Invece nella puntata del 27 gennaio 2020 c’era in ballo Deborah, studentessa 25enne di Bologna, che ha giocato per 200 mila euro. Dopo i 150 secondi e montepremi calato a 25 mila euro. Deborah ha frenato alla quintultima. Invece, in precedenza era andata piuttosto analogamente domenica 26 gennaio 2020 a Barbara Vitaloni, una 47enne di Reggiolo che dopo aver puntato 250 mila euro, crollati dopo i 150 secondi a 30 mila euro, non aveva superato lo scoglio delle domande.

Sabato, invece Rosanna Longobardi di Salerno partiva da 210 mila euro, scedi a 28 mila euro, con lo stop cruciale alla domanda numero 10: nulla da fare pure per lei.

Ancora prima da Bonolis aveva giocato, sfiorando la vittoria, Nicola Iadanza: il 24enne, dopo gli iniziali 175 mila euro, ha giocato per 29 mila euro. Stesso esito sfortunato per Dario Vitale un 21enne di Ceglie Messapica che aveva in mano 175 mila euro ridotti poi 9 mila euro: nel suo caso, il ragazzo si era fermato all‘ultima domanda, perdendo di un nulla il montepremi.

