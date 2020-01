Avanti un altro, 30 Gennaio: Eliana Chiavetta da Palermo gioca per 150 mila euro: come è andata

Altra serata clou quella del 30 Gennaio nel preserale Avanti un altro, il programma di Canale che continua a mettere un elevato montepremi in palio tramite le domande al contrario di Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Dopo la recente vittoria e alcuni flop nelle risposte, dei giorni scorsi, come è andata invece Giovedì?

Il 30 gennaio 2020 ad Avanti un altro cosa è successo?

Avanti un altro, 30 Gennaio: Eliana Chiavetta da Palermo gioca per 150 mila euro

Nella puntata di giovedì 30 gennaio 2020 a giocare con Paolo Bonolis e Luca Laurenti è stata una simpatica, spigliata e divertente concorrente siciliana. Si trattava di Eliana Chiavetta: la donna, 32enne palermitana di professione fa la presentatrice in una tv regionale, e di conseguenza ha dimostrato come la conoscenza del mezzo televisivo la potesse mettere a proprio agio di fronte al consueto modo ilare con cui il conduttore Paolo Bonolis è solito indirizzare gli esiti del gioco.

Ma quando poi si tratta di giocare, tutti i concorrenti sono uguali e l’unica cosa che conta è la prontezza di riflessi, la conoscenza e anche una buona dose di fortuna. Per Eliana non tutto è girato a dovere.

Infatti la concorrente si giocava 150 mila euro ma non e riuscita a rispondere a tutto entro i primi 150 secondi e bloccando il tempo e il montepremi a 29 mila euro ha tentato il tutto per tutto. Purtroppo per lei si è fermata all’undicesima e, per questo, non ha vinto nulla.

Nella puntata di mercoledì 29 gennaio 2020 giocava invece Antonio Bombatti, 46enne di Montecatini Terme che ha beneficiato della la Bona Sorte: partendo da 300 mila euro e con i 100 mila euro di base, ha giocato per 400 mila euro. Ma dopo i 150 secondi è sceso a 20 mila euro e ha comunque sbagliato alla decima risposta.

Invece martedì 28 Gennaio c’era stata la vittoria di Jhonny Puttini, di Bovolone in provincia di Verona, che partendo da 150 mila euro, scesi poi a 22 mila euro aveva dato tutte le risposte giuste divenendo di fatto il secondo vincitore della stagione di Avanti un altro.

Più indietro nel tempo, nella puntata del 27 gennaio 2020 giocava Deborah, studentessa 25enne di Bologna, che dai 200 mila euro era calata a 25 mila perdendo alla quintultima.

Domenica invece non meno sfortunata è stata Barbara Vitaloni, 47enne di Reggiolo che puntava a 250 mila euro, ridotti a 30 mila euro, e ancora prima Rosanna Longobardi che da 210 mila euro aveva bloccato il time a 28 mila euro, perdendo alla numero dieci.

