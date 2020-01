Avanti un altro, chi è Alessandro Bosio, l’idraulico del Salottino di Paolo Bonolis: età, carriera, foto

Il grande e crescente successo del programma preserale di Canale 5 Avanti un altro, ormai leader degli ascolti e condotto da Paolo Bonolis e da Luca Laurenti, e tornato per la nona volta in Tv in questo 2020 è dovuto, in buona parte, anche alla popolarità dei suoi personaggi collaterali.

In particolare, quelli che compongono il noto salottino, nel quale prendono posto alcuni protagonisti molto particolari, che acquisiscono ribalta per alcune doti molto particolari. Accanto alla bonas Sara Croce, ad esempio, c’è la figura dell’idraulico.

Chi è l’idraulico? Che ruolo ha nel programma di Bonolis e Laurenti? Cosa sappiamo su di lui? E’ presto detto. Il suo nome è Alessandro Bosio. Ed ecco cosa si sa di lui.

Avanti un altro, chi è Alessandro Bosio, l’idraulico: anni, carriera, vita privata e foto

Parte integrante della bizzarra comitiva dai numerosi personaggi particolari che hanno reso celebre il format l’idraulico è una figura centrale nel programma di Bonolis e Laurenti.

Dopo la tanta attesa il 6 Gennaio 2020 nel giorno della Epifania c’è stato il nuovo debutto ed è tornato in onda alle 18,45 su Canale 5 con la prima puntata della nona edizione di Avanti un altro, che durerà per 120 puntate fino ad Aprile.

Tra i protagonisti anche lui, il bell’idraulico. Ma chi è in realtà?

Ad Avanti un altro 2020 l’Idraulico si è subito preso la scena. Tra i nuovi personaggi del salottino di Paolo Bonolis e Luca Laurenti c’è per appunto questo idraulico che, in realtà, è un uomo dal fascinoso fisico muscoloso che ha indosso solo una salopette di jeans: un uomo che si è dimostrato poco propenso alla risata e accompagnato da una caratteristica valigetta degli attrezzi.

Ma chi è l’Idraulico di Avanti un altro nella vita privata? In realtà si chiama Alessandro Bosio, e nella vita certo non è un vero idraulico.

L’uomo, che vive a Crema, in verità di professione è rapper che ed è divenuto piuttosto noto per via di parodie di successi radiofonici che hanno spopolato nel web e che, in certi casi, sono arrivati anche ai cantanti originali che si sono anche complimentati.

Avanti un altro, chi è Alessandro Bosio: vita privata dell’idraulico

Fuori dagli obiettivi e dai fanali del media, Alessandro Bosio è sposato con Ilaria, da cui ha avuto una figlia: è piuttosto amante della palestra, come si può notare del resto dal suo fisico.

Non è un novellino nella tv. Quella di Avanti un altro, non è la partecipazione: ha già un passato con Bonolis, in quanto ha partecipato a Ciao Darwin 8, nella puntata “Davide vs. Golia”, facendo parte del defilè maschile.

Nella prima puntata ha già preso parte attivamente al game, durante la performance del leader, Luca, dal Salottino ha fatto la sua domanda. Dopo il quesito dell’idraulico, il leader della prima puntata ha realizzato una tripletta, ha pescato due volte dal pitigozzaro una cartuccia 50 mila euro ed un’altra di 75 mila euro. A questi si sommavano i 100mila euro di default. Ma alla fine non ha vinto. L’idraulico, invece, continuerà a farsi notare.