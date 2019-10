Baglioni alle Terme di Caracalla per dodici notti di note

Nemmeno il tempo di darne notizia e, già in ‘migliaia’ stanno cercando di assicurarsi il prezioso tagliando per aver accesso, dal 6 al 18 giugno 2020, alle Terme di Caracalla dove, per la prima volta, si esibirà in concerto il grande Claudio Baglioni.

In ‘Dodici Note’, l’amato cantautore capitolino riproporrà tutti i suoi classici attraverso un’inedita e raffinata dimensione dove, una grande voce, solisti d’eccezione, la grande orchestra, ed il coro, regaleranno agli spettatori grandi emozioni.

Ma l’evento è anche una ‘prima nella prima’: per la prima volta in assoluto, infatti, la stagione estiva dell’Opera di Roma alle Terme di Caracalla ospiterà dodici serate consecutive dello stesso artista. Fino a oggi, nessuno si era esibito per dodici spettacoli di fila, in questo spazio letteralmente unico al mondo, nel quale storia, arte e bellezza si fondono in una magia che non ha eguali.

Come ha infatti tenuto a commentare in proposito Carlo Fuortes, sovrintendente del Teatro dell’Opera di Roma: “Accogliamo con gioia alle Terme di Caracalla il progetto musicale in dodici serate di Claudio Baglioni, accompagnato da orchestra e coro. Negli ultimi anni, con una rigorosa attenzione alla qualità delle proposte, il palcoscenico ha accolto progetti unici dedicati a grandi artisti della musica di oggi: i concerti di Claudio Baglioni entrano di diritto tra questi”.

Dunque dodici serate, come le dodici note materia prima dell’ineguagliabile sogno della musica, e i dodici brani che compongono il nuovo album di inediti di Claudio Baglioni, in uscita nella primavera 2020. Tra queste tracce, la toccante ‘Gli Anni Più Belli’, brano inedito che dà il titolo al nuovo film di Gabriele Muccino, in uscita nelle sale cinematografiche dal 13 febbraio 2020.

Biglietti in prevendita esclusiva per gli iscritti al Fan Club dalle ore 16.00 di venerdì 25 ottobre.Dalle 11.00 di lunedì 28 ottobre, saranno disponibili per tutti, su TicketOne.it; dalle ore 11.00 di lunedì 4 novembre, nei punti vendita e nelle prevendite abituali (tutte le info su www.friendsandpartners.it).

50 anni di canzoni e 60 milioni di album venduti

Cinquanta anni vissuti in musica, 60 milioni di copie vendute in tutto il mondo. Sono i numeri essenziali di una carriera unica e irripetibile, come appunto quella di Claudio Baglioni, compositore, musicista, autore, ed interprete che, dalla fine degli anni Sessanta a oggi, è riuscito a conquistare una generazione dopo l’altra, grazie a un repertorio pop, melodico e raffinato, nel quale ha saputo fondere canzone d’autore e rock, sonorità internazionali, world music e jazz, rivoluzionando il concetto stesso di performance live – il primo a inaugurare la stagione dei grandi raduni negli stadi e ancora il primo, nel 1991, a ‘far scomparire il palco’ e portare la scena al centro delle Arene più importanti e prestigiose d’Italia – in ambito musicale, sociale e televisivo.

www.baglioni.it

Max