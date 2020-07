Bambino eroe protegge la sorella dalla furia di un cane: la sua storia fa il giro del mondo

Un coraggio da leone in un corpo di bambino. Bridger è un ragazzino di 6 anni e in queste ore la sua storia sta facendo il giro del mondo perché alcuni giorni fa non ha esitato un attimo prima di attirare su di sé la furia di un cane che aveva puntato la sorellina più piccola. Una frazione di secondo in cui ha deciso che se qualcuno doveva farsi male quello sarebbe dovuto essere lui.

Si avventato sul cane che lo ha ferito in volto ripetutamente, permettendo alla sorellina di uscire illesa dall’attacco. A raccontare la storia è stata la zia di Bridger attraverso un post su Instagram che ha ricevuto in poche ore migliaia di condivisioni. Il bambino vive Wyoming insieme alla famiglia, il cane che lo ha attaccato è di amici dei genitori.

“Dopo essere stato morso ha afferrato la mano della sorellina”

Il piccolo eroe è finito sui siti d’informazione di mezzo mondo. Merito del racconto fatto dalla zia: “Mio nipote è un eroe che ha salvato la sua sorellina dall’attacco di un cane. Ha attirato l’animale su se stesso in modo che il cane non potesse prendere sua sorella. Dopo essere stato morso più volte sul viso e sulla testa, ha afferrato la mano di sua sorella ed è corso via con lei per portarla al sicuro. Dopo aver ricevuto 90 punti di sutura da un abile chirurgo, è finalmente tornato a casa. Adoriamo il nostro ragazzo coraggioso”.

Continua il messaggio della donna: “Non può ancora sorridere normalmente, ma è divertito mentre leggevo alcuni dei commenti sul suo gesto eroico. Vorrei anche menzionare i proprietari del cane sono persone davvero fantastiche che non sono state altro che gentili con Bridger e la sua famiglia. Non proviamo alcun risentimento nei loro confronti e, semmai, c’è stato solo un aumento dell’amore tra le nostre famiglie a seguito di questo incidente”.