Barbara De Santi, età della dama di Uomini e Donne e di cosa parla il suo libro ‘Fare l’amore come una escort’

Barbara De Santi fa il suo ritorno a Uomini e Donne, anche se a distanza. La nota dama del programma di Maria De Filippi torna infatti in video seppur attraverso una videochiamata in diretta dalla sua casa. Avrà così modo di raccontare le sue ultime vicende amorose e di rivedere Gemma, quella che per molti è la sua acerrima nemica.

Barbara De Santi è un volto noto di Uomini e Donne, è stata protagonista del programma dal 2011 al 2015 per poi prendersi una lunga pausa e tornare nel parterre femminile con rinnovata voglia di trovare l’amore. Ancora non le è riuscito, nel frattempo ha deciso di raccogliere le sue esperienze in un libro chiamato ‘Fare l’amore come una escort’, di cosa parla?

Barbara De Santi, lavoro e Instagram

‘Fare l’amore come una escort’ è il film che Barbara De Santi ha deciso di scrivere per raccontare la sua tormentata vita amorosa, che non l’ha portata ancora a trovare l’amore della sua vita: A seguito dei recenti fatti di cronaca che vedono il propagarsi del corona virus, ho deciso di procrastinare l’uscita del libro per testimoniare la mia vicinanza con tutti quegli italiani che stanno vivendo momenti di disagio e sofferenza”.

Ha scritto la dama su Instagram, continuando: “Voglio comunque rassicurare i tanti che hanno già preordinato il libro che le prenotazioni restano valide così come tutte quelle che arriveranno sul sito barbaradesanti.me”. Barbara De Santi è nata a Mantova il 24 maggio 1969, ha 51 anni ed è una delle dame più in vista del dating show.

Ha una passione sfrenata per la musica, tanto da essere diplomata al conservatorio, ma il suo lavoro è dietro la cattedra, perché Barbara è un’insegnante. Una vita avventurosa e interessante che la donna ha deciso di raccontare in un libro attraverso gli uomini e le donne che ha incontrato.