Bayer Leverkusen-Juve, probabile formazioni: Ronaldo a riposo

La sconfitta con la Lazio ha fatto male, perché ha dimostrato che anche la Juventus è vulnerabile. I bianconeri fino alla gara dell’Olimpico erano l’unica squadra in Europa ancora imbattuta, primato caduto sotto i colpi di Luiz Felipe, Milinkovic e Caicedo. Tre gol per tornare sulla terra e per analizzare il periodo poco felice.

Perché prima di Roma la Juve era inciampata già contro il Sassuolo, conquistando un solo punto contro la squadra di De Zerbi. La Champions League potrebbe rappresentare il trampolino per riprendere la marcia verso il primo posto, ora occupato dall’Inter. La squadra di Sarri è già qualificata agli ottavi di Champions, per questo nella gara di domani può concedersi qualche cambio.

Juve, davanti Higuain-Dybala

La prima notizia riguarda il probabile riposo di Cristiano Ronaldo, che Sarri vorrà tenere fresco per la prossima sfida di campionato contro l’Udinese. In avanti quindi spazio alla coppia tutta argentina formata da Higuain e Dybala, l’uomo più in forma della Juventus. A centrocampo le scelte di Sarri sono quasi obbligate: ci sarà Pjanic squalificato in campionato, ai suoi fianchi Emre Can e Rabiot.

In difesa invece diverse novità a partire dalla coppia centrale formata da Rugani e Demiral. A destra Cuadrado mentre a sinistra spazio a De Sciglio o Danilo. In porta dovrebbe esserci Buffon a completare l’undici scelto da Sarri per la sfida tedesca in programma mercoledì alle 21 in diretta su Sky Sport 1.

Juve, probabile formazione