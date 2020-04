Bella Hadid: sotto il cappotto niente. La minore delle sorelle incanta i suoi fans su Instagram

Come dire, in questo momento di grande sofferenza, un po’ di ‘generosità’ certo non guasta. Ora ognuno da quel che può e, considerato che – come spiega eloquentemente il suo nome – è Bella, la minore delle sorelle Hadid ha deciso di ‘regalare’ a tutti un po’ della sua bellezza attraverso Instagram.

Ovviamente, in linea col suo stile, Bella non è certo scaduta nella volgarità e, per dare un tocco ‘glamour’ alla cosa ha titolato la sua personale ‘mostra’ presentandola “Una ragazza e la sua giacca gialla preferita: una serie”.

Ed eccola quindi ritratta in diverse pose con un elegante capotto giallo, che finisce per fungere da panneggio ad un corpo scultoreo che letteralmente fatto ‘impennare’… le attenzioni dei suoi numerosissimi fans…

Max