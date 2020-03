Benevento, il coronavirus si esorcizza con la Tammurriata dai balconi: il VIDEO

Sopra la paura si alza un suono di tamburi e un coro. Poi campanelli, battiti di mani. Ricordi di normalità. È un concerto ma senza gente, non ci sono assembramenti, solo facce che ridono, nonostante tutto. Siamo a Benevento, a via Piermarini per la precisione.

Lì la gente ha scelto un modo originale per esorcizzare la paura e la quarantena da coronavirus, che tiene le persone dentro casa. Un amico lancia un appello: “Suoniamo la tammurriata”, gli altri rispondono presente ma non si trovano tutti in una casa. Basta affacciarsi dal balcone per fare musica. Ed è quello che hanno fatto Erica e i suoi vicini.

“Avevo bisogno di sfogarmi”

Qualcuno è in pigiama, qualcun altro è in compagnia di un bambino, tutti però hanno la stessa intenzione: allentare la pressione di un periodo nero: “L’iniziativa è nata con un amico che abita di fonte – racconta Erica, una delle persone uscite sul balcone per suonare – ho accettato all’istate perché avevo bisogno di sfogarmi dopo una notte di sconcerto”, racconta la donna.

Tamburi e sorrisi, almeno per un po’. Così a Benevento esorcizzano il coronavirus, con la Tammurriata che si alza dai balconi. Una danza tradizionale della Campania eseguito in una vasta zona della regione. Un pizzico di normalità, anche a distanza. Anche se divisi.