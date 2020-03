Bergamo fai rumore: la città chiede l’apertura dell’ospedale da campo tramite petizione

‘Bergamo fai rumore’, questo il nome della petizione lanciata da Laura sarti su Change.org per evitare la sospensione dell’istallazione dell’ospedale da campo degli Alpini in allestimento a Bergamo per fronteggiare l’emergenza coronavirus che in città sta portando paura e morte.

“La mia città sta morendo … Bergamo sta morendo. Non assistano impietriti a quest’incubo. Vogliamo l’ospedale da campo abbiamo il diritto DI NON MORIRE, VI PREGO AIUTATECI”. Questa è una parte del testo della petizione che chiede con forza l’apertura dell’ospedale da campo momentaneamente sospeso dal direttore della protezione civile della Regione Lombardia.

Già 4.000 firme

La petizione lanciata nella serata di mercoledì conta già 4.000 firme ed è stata lanciata a seguito della decisine di sospendere l’istallazione dell’ospedale da campo in allestimento. A darne l’annuncio era stato Roberto Laffi, direttore generale territorio e protezione civile di Regione Lombardia.

Queste le sue parole: “In relazione all’attivazione disposta dal Dipartimento, su richiesta di Regione Lombardia, della struttura dell’ospedale da campo dell’ANA presso la Fiera di Bergamo a supporto degli ospedali locali per far fronte alle emergenze sanitarie in corso, si chiede di sospendere l’installazione della struttura campale che potrà essere ripresa non appena si renderà disponibile il personale medico necessario per la gestione sanitaria della stessa. Sarà nostra cura informarvi tempestivamente non appena si determineranno le suddette condizioni”. Un annuncio a cui 4.000 bergamaschi hanno risposto chiedendo l’apertura tramite la petizione Bergamo fai rumore.