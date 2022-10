Biden condanna gli attacchi missilistici russi ed avverte: “Al fianco del popolo ucraino finché sarà necessario”

Il discorso sarebbe lunghissimo, certo è che, ‘semmai’ fosse stato lo stesso Putin ad ‘auto-punirsi’, boicottando il gasdotto Nord Stream (che ha realizzato spendendo cifre folli, e che oggi è l’unica fonte di guadagno in dollari per la Russia, dilaniata economicamente dalle sanzioni), è invece altamente improbabile che sempre lo Zar, possa essere sospettato di aver ‘anche danneggiato’ l’altrettanto costosissimo ponte realizzato per unire la Russia alla Crimea. Quindi, per quanto orribile a vedersi, siamo purtroppo in uno stato di guerra, ed oggi è giunta la puntuale rappresaglia russa, che ha riversato sull’Ucraina e le sue principali città una pioggia di missili. Una ‘riposta’ massiccia che, tra l’altro, ha come ‘d’incanto’ ristabilito anche gli equilibri delle forze in campo. Se infatti fino a pochi giorni fa non si faceva altro che sottolineare la reazione ucraina, con le truppe russe ‘alle corde’, i bombardamenti di oggi hanno invece dimostrato che il Cremlino è ancora pericoloso e capace di ‘fare male sul serio’, in qualsiasi momento. Tutto ciò perché, va sottolineato, si continua a ‘foraggiare’ una guerra orribile, piuttosto che spingere l’acceleratore sulle vie diplomatiche…

Biden: “Questi attacchi hanno ucciso e ferito civili e distrutto obiettivi che non avevano uno scopo militare, dimostrano la terribile brutalità di Putin”

Lo ha capito bene il presidente statunitense, che nel pomeriggio ha tuonato: “Questi attacchi hanno ucciso e ferito civili e distrutto obiettivi che non avevano uno scopo militare, ancora una volta dimostrano la terribile brutalità della guerra illegale del signor Putin contro il popolo ucraino“. Quindi, apparendo ai microfoni della Casa Bianca, ha prima condannato “gli attacchi missilistici condotti dalla Russia oggi in tutta l’Ucraina, Kiev compresa“, per poi aggiungere che “Noi offriamo le nostre condoglianze alle famiglie e ai cari che sono stati insensatamente uccisi“.

Biden: “Insieme agli alleati, continueremo a imporre alla Russia i costi per la sua aggressione. Questi attacchi rafforzano il nostro impegno”

Dunque ha ammonito il numero uno dell’amministrazione Usa, “Questi attacchi non fanno altro che rafforzare il nostro impegno a stare al fianco del popolo ucraino fino a quando sarà necessario”. Quindi ha aggiunto Biden, “Insieme agli alleati, continueremo a imporre alla Russia i costi per la sua aggressione, e considerare Putin e la Russia responsabili per le atrocità e i crimini di guerra e fornire il sostegno necessario alle forze ucraine per difendere il loro Paese e la loro libertà“.

Biden: “Chiediamo ancora alla Russia di mettere immediatamente fine a questa aggressione e di ritirare le sue truppe”

Infine, ha poi concluso il presidente statunitense, “Chiediamo ancora alla Russia di mettere immediatamente fine a questa aggressione non provocata e rimuovere le sue truppe dall’Ucraina“.

