Black Friday 2019: ecco i dieci siti web con le migliori offerte di sconto, promozioni e offerte

Ci siamo: sta arrivando il Black Friday 2019 e ovviamente migliaia di persone sono già pronte a tuffarsi nel mare di offerte, promozioni, sconti e proposte convenienti. Ma come fare a distriscarsi al meglio? Cosa c’è all’orizzonte?

Come sempre un pò tutti partecipano al Black Friday ma è vero che la convenienza, se c’è, non è dovunque. Ecco perchè occorre districarsi tra offerte certe, sicure, e portali web che davvero propongono offerte da vero Black Friday.

Ma quali sono? Come fare a riconoscerli? Ecco un elenco di quelli che sono considerati più sicuri e affidabili. Ecco i dieci siti migliori per le offerte da Black Friday.

Black Friday 2019: elenco dei dieci siti web con le migliori offerte di sconto. Elettronica, telefonia mobili, shopping e non solo

Eccoci dunque all’analisi dei 10 siti da guardare se si cercano promozioni sicure per il Black Friday.

Come sappiamo il 29 novembre 2019 si celebra il famoso Black Friday. Si tratta di una invenzione americana che arriva il giorno dopo il Ringraziamento ed è, in pratica, la giornata che dà il via allo shopping natalizio.

In buona sostanza, è abitudine anche in Italia, con il Black Friday promuovere e ottenere sconti e offerte su diverse piattaforma web. Ma andiamo a vedere vediamo quali sono i più convenienti per acquistare con veri sconti.

Black Friday 2019: al primo posto degli sconti c’è Amazon che anticipa le promozioni a inizio mese

Non poteva non prendere la palma degli sconti il notissimo Amazon. Si tratta del più grande portale di e-commerce al mondo ed anche ormai una piattaforma veterana per gli acquisti web.

Il negozio virtuale di Amazon si popola all’inverosimile in occasione del Black Friday con offerte super convenienti che possono anche durare molto tempo.

In effetti Amazon anticipa il Black Friday dai primi di novembre e si può acquistare con sconti da urlo , anche nella sezione Speciale Tesori Nascosti.

Si tratta di un anticipo del Black Friday perché dura soltanto dall’8 al 12 novembre. I prodotti a prezzi bassi sono tanti, anzi tantissimi: e piuttosto variegati tra di loro.

Si passa dagli accessori per la casa all’elettronica, senza dimenticare per il fitness alla cucina. Le promozioni si rinnovano ogni 5 minuti.

Black Friday 2019: le proposte vincenti di Euronics e MediaWorld. Ecco quali

Non si può dimenticare il ruolo di Euronics in questo ambito. La nota azienda ha già allestito la sua pagina di atterraggio per il Black Friday, che fa presupporre una moltitudine di offerte, come sempre scisse per settori. Secondo i rumors potrebbero esserci gli smartphone al centro della proposta: pare che saranno scontati di oltre il 25%.

E poi c’è Mediaworld. E’ un vero must per chi ama la tecnologia: numerose anche quest’anno le occasioni da Mediaworld, che sullo stile di Amazon propone il fortunato modello delle offerte lampo, prodotti abbassati di prezzo per fine serie, o ricondizionati e in sconto. Per acquistare sul sito occorre essere registrati, per questo il negozio online consiglia di farlo in anticipo per non perdere le migliori occasioni.

Black Friday 2019: sconti super già attivi da Trony e su eBay. Ecco come fare

Altri due passaggi obbligati per gli amanti degli sconti del Black Friday sono i siti di Trony e di eBay.

Se Trony ha di suo una continua tendenza agli sconti, ovviamente la situazione non può che accentuarsi in questo periodo. Tanto è vero che Trony anticipa i concorrenti e fino al 21 novembre permette di acquistare con il 3×2.

In pratica, in questo modo il meno caro non si paga ed è già palese come molti clienti stiano già ‘tampinando’ il sito dell’azienda.

Quanto a eBay invece, attenzione alla convenienza sul sito delle aste più famoso al mondo. Infatti eBay sta preparando dei super sconti principalmente su due settori, si tratta di elettronica e tecnologia.

Tanti i prodotti in offerta promozionale: da Nintendo Switch, Xbox One, cuffie, fotocamere, laptop. Tuttavia si va anche oltre: non mancano sconti per arredi (divani, poltroni, letti, tappeti, materassi ecc) e per la prima infanzia.

Black Friday 2019 in volo: in arrivo fantastiche offerte di Ryanair e Vueling

Per chi vuole viaggiare, invece, ecco le offerte di due portali che da sempre sono sinonimo di sicurezza nel Black Friday. Si pare con Ryanair. La compagnia di viaggi low cost con il Black Friday decide di proporre ai suoi utenti molti voli scontati. Ma quanto?

Addirittura si aggira al prezzo di 9,90 euro a volo per molte mete in giro per il mondo. In verità le offerte della compagnia non aspettano il Venerdì famoso, ma già adesso sono attive nel formato di Flash Sale.

Lo scorso anno le offerte erano così formidabili che il sito di Ryanair è andando in crash a causa dei troppi accessi.

Le va dietro anche Vueling. Si parla infatti di proposte incredibili on Vueling, che per il Black Friday riduce i prezzi e lancia tariffe scontate e voli low cost per giorni, anzi, addirittura per mesi.

Black Friday 2019: Asos, Nike e Ikea. Prezzi incredibili, ecco quali, come e da quando

E poi, Asos. Dal 29 novembre al 2 dicembre (conosciuto come il Cyber Monday), l’ecommerce di moda lancia una mega promozione: che consente di acquistare con sconti pazzeschi, fino al -70%, i propri regali di Natale.

Le offerte maggiori riguardano capi specifici: cappotti, giacche, trainers, abiti da festa. Inoltre l’azienda è già ampiamente nota per le promozioni al ribasso.

Si aggiunge alla lista anche la Nike. L’azienda del baffo, gigante incontrastato dell’abbigliamento sportivo fa del Black Friday un nuovo obiettivo di mercato. Infatti lancia in offerta nuove scarpe da running.

Si tratta delle Nike Pegasus o Joyride, ma non solo. Prezi bassi per diversi prodotti come shorts, giacche, smanicati e maglie da running e tanto altro ancora.

Per concludere, ma non in quanto ultima, c’è Ikea. Il colosso degli arredi e dei mobili non può mancare all’appello.

Le promozioni di Ikea legate al Black Friday si allargano da subito e durano tutto il mese di novembre, fino al 30, e prevedono tanti ribassi. In particolare per i possessori di Ikea Family e prezzi speciali per i prodotti di fine serie delle collezioni precedenti.L