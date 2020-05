Black Mirror ci sarà la 6° stagione? Anticipazioni, spoiler, ipotesi data, trama nuovi episodi streaming Netflix

Black Mirror 6 stagione ci sarà? Sono in molti a chiederlo. La serie Netflix si ripeterà per la sesta volta o sarà cancellata? Ecco cosa emerge da questo punto di vista.

La stagione 5 di Black Mirror ha debuttato come i fan ben sanno su Netflix il 5 giugno 2019 con i suoi tre episodi: Striking Vipers, Smithereens e Rachel, Jack and Ashley Too.

Il quinto capitolo della serie Netflix, comprende anche l’episodio interattivo, Bandersnatch, che ha anticipato l’uscita delle tre nuove puntate di cinque mesi. Quanto alla sesta serie?

Ad oggi non si sa la stagione 6 di Black Mirror si farà. Considerati i tempi di attesa normali circa le nuove produzioni e il caos del coronavirus, è probabile che sapremo se la serie Netflix sarà rinnovata o cancellata, solo in autunno .

Sono però circolate delle voci e dei rumors circa la sesta stagione di Black Mirror: si parla già della data di uscita in Italia, delle anticipazioni sulla trama, gli attori e i personaggi del cast e dove vedere gli episodi quando esce la serie.

Black Mirror 6: trama, streaming, cast, dove vedere gli episodi

Charlie Brooker, creatore di Black Mirror e autore della maggior parte dei suoi episodi, è tornato a parlare dell’eventuale sesta stagione della serie Netflix. L’esperienza del Coronavirus, è certamente un problema per qualunque tipo di progetto, ora.

“Non so cosa posso dire riguardo a ciò che sto e non sto facendo”, ha detto Brooker alla rivista Radio Times. “Ora come ora non so chi avrebbe il fegato di tollerare storie su una società che sta cadendo a pezzi, perciò non sto lavorando ad alcun nuovo episodio di Black Mirror. Avrei piuttosto voglia di rispolverare il mio talento comico, perciò ho iniziato a scrivere sceneggiature che mi facciano fare qualche risata”.

Insomma, oggi non ci sarebbe il climax per una serie come Black Mirror. Anche se potrebbe essere un tentativo, questo, per non accendere troppo la fantasia dei fan.

Black Mirror 6 stagione quando esce: ipotesi sulla data di uscita in Italia

Dal momento che ci sono incognite circa la realizzazione stessa di una stagione 6 di Black Mirror, ancora non si può certo parlare di una data precisa per la produzione dei nuovi episodi.

Si ipotizza da più parti che i nuovi episodi della serie Netflix possano sbarcare sulla piattaforma streaming per la primavera prossima. Ma di cosa potrebbe parlare la stagione 6 di Black Mirror e quali attori e personaggi ci potrebbero essere nel cast della serie Netflix? Ecco tutte le anticipazioni.

Black Mirror 6 stagione di cosa parla: trama e anticipazioni nuovi episodi

Insomma, di cosa parla o meglio di cosa parlerebbe la stagione 6 di Black Mirror? Fino a quando Netflix non darà anticipazioni sulla trama dei nuovi episodi eventuali è prematuro fare supposizioni. I bene informati sostengono però che, laddove venisse confermata la serie, la tecnologia sarà come sempre protagonista degli episodi. Si analizzerà ancor meglio l’impatto che quest’ultima ha sulla vita umana.

Alcuni credono che ci sarà una versione più ottimistica del mondo, con un po’ di speranza per il genere umano.Tutto dipenderà dagli autori della serie Netflix: coronavirus permettendo.