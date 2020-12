Blitz GdF in casa di riposo: maltrattamenti e abusi a Terracina

I militari della Guardia di Finanza di Latina hanno eseguito 3 misure cautelari personali per maltrattamenti in una casa di riposo per anziani: Operazione “Ade” è intervenuta contro tre soggetti ritenuti nel dettaglio responsabili dei reati di maltrattamenti, minacce e somministrazione abusiva di farmaci ai danni di anziani ospiti di una struttura di Terracina.

L’operazione ha permesso anche di accertare l’impiego di cinque lavoratori in nero (tra cui due clandestini segnalati per l’adozione di un decreto di espulsione dal territorio italiano) e allarmanti di violenza psicofisica, documentando l’utilizzo di metodi di vessazione su anziani, costretti a vivere in uno stato di costante soggezione e paura. ingiurie e minacce, violenze fisiche e verbali, offese ed insulti su persone psicologicamente fragili, disabili ed indifese, trascurando bisogni primari ed essenziali, e ignorando norme di prevenzione del contagio da COVID. E’ stato dunque disposto il sequestro dell’intera struttura, con ricollocamento degli attuali ospiti presso altri centri idonei.