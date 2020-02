Bobo Rondelli, chi è il cantante che duetta a Sanremo 2020 con Irene Grandi

Bobo Rondelli è un cantautore, attore e scrittore italiano, noto per i ruoli nel cinema e per la carriera in ambito musicale, di recente visto sul palco dell’Ariston per il 70° Festival di Sanremo in occasione del duetto con la cantante Irene Grandi.

Bobo Rondelli: chi è, età, anni, canzoni, Instagram, moglie, figli, film, libri del cantante e attore a Sanremo 2020

Nato 1963, il suo nome vero è Roberto Rondelli anche se da sempre viene chiamato Bobo. Artista poliedrico e anticonformista, Bobo Rondelli si fa conoscere negli anni con la sua band, gli Ottavo Padiglione.

Dopo il 2000 però avviene la separazione dal gruppo e l’inizio della carriera da solista, durante la quale viene apprezzato per il suo lavoro con Disperati, intellettuali, ubriaconi.

Non si sa molto della vita privata di Bobo Rondelli, anche perché sul suo profilo Instagram non si mostra mai in compagnia di una fidanzata o moglie. È stato però sposato e ha specificato in alcune interviste che in seguito alla separazione dalla moglie è iniziato un percorso nuovo.

Con la ex moglie Rondelli ha due figli, un maschio e una femmina. Oltre alla musica si è cimentato nel ruolo di attore (è protagonista del film di Virzì, “L’uomo che aveva picchiato la testa”) ed è uno scrittore, autore del libro Cos’hai da guardare.