Bohemian Symphony, a Villa Ada omaggio ai Queen

Complice il travolgente successo seguito all’omonimo film, capace di risvegliare in tutto il mondo la passione per questa straordinaria band britannica, ora ‘Bohemian Symphony‘ è anche il titolo di un meraviglioso show, che mercoledì 31 luglio passerà a Roma, in quel di Villa Ada.

Del resto basta pensare a brani come ‘Bohemian Rhapsody’, ‘We Are The Champions’, ‘Under Pressure’, ‘Another One Bites The Dust’, ‘Innuendo’, ‘Radio Gaga’, ‘Somebody To Love’, ‘We Will Rock You’, ‘Don’t Stop Me Now’, per spiegare di cosa stimao parlando. Una band che tra rock, orchestra, ed anche ‘acustici’, ha saputo costruire un sound personale e perfettamente aderente ai gusti dei suoi ascoltatori.

E questo ‘Bohemian Symphony’, spettacolo appunto caratterizzato dai più grandi successi dei Queen, non tradisce certo le aspettative. Scritto appositamente da Giacomo Vitullo, sul palco prendono posto una grande Orchestra diretta dal M° Luca Bagagli, che vede la partecipazione di Daniele Monterosi – voce narrante – che racconterà alcuni episodi ed aneddoti legati alla carriera dei Queen.

Nelle due ore e più previste dallo spettacolo, ad accompagnare le immortali hit della band guidata da Freddy Mercuri, ci sarà la ‘Bohemian Symphony Queen Orchestra’: che tra fiati, ottoni, archi e percussioni, impegna ben 30 musicisti professionisti. A ‘dare voce’ poi alle canzoni, ecco Roberta Orrù, Alessandra Ferrari, Valerio Sgargi (da ‘The Voice 2019’), e Damiano Borgi. Agli strumenti ‘base’ (batteria, basso, tastiere e chitarre), ci saranno invece Enrico Scopa, Andrea Palmeri, Giacomo Vitullo, Lorenzo Milone, i componenti della sezione ‘rock’ dello spettacolo.

Insomma uno spettacolo che ci sentiamo di consigliare, quello di mercoledì prossimo alle 21 in via di Ponte Salario 28. Il biglietto, unico, costa 25 euro + prevendita. Infoline: tel. 06/97602968

Max