Bonafede a Renzi sulla prescrizione: “Non è gara tra noi due”

“Rispetto le opinioni di tutti, ma c’è un punto incomprensibile: c’è il problema che un processo su quattro in appello viene definito con la prescrizione. Ma quando si cercano soluzioni si dice che non vanno bene perché c’è quel problema, si dice che lavoriamo sulla prescrizione e non sulla velocità dei processi“.

Così il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, avvicinato dai giornalisti a margine di un evento in Senato, replicando a quanto affermato da Matteo Renzi sulla prescrizione.

“Non posso interpretare le posizioni di altre forze politiche, non è una gara tra me e altre persone – ha poi aggiunto il Guardasigilli, che ha concluso – Nonostante gli attacchi non ho mai risposto sul piano personale“.

