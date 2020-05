Bonus 800 euro Inps, quando e quanto: 600 euro Aprile, 1000 Maggio. Come fare per autonomi, commercianti, Partita IVA, requisiti e novità DL

Arrivano delle importanti novità per quanto concerne il famigerato bonus da 800 euro. Che, secondo quanto viene indicato, dovrebbe essere di 600 euro aprile e di 1000 euro a maggio.

Stando infatti alla bozza di testo del decreto Aprile di Maggio Infatti vengono fornite delle precise indicazioni circa l’entità, le modalità ed i requisiti per poter accedere al tanto atteso bonus partite IVA.

Ecco di seguito tutte le indicazioni nello specifico relative alla procedura, alla tempistiche ed alla quantità di denaro che verrà iniettato.

Bonus 800 euro Inps, quando arriva e quanto ammonta

Alla luce di quanto viene indicato il Bonus 600 euro mese di aprile spetta a:

Tutti i “soggetti già beneficiari per il mese di marzo”. A tutti loro verrà erogata l’indennità di 600 euro “anche per il mese di aprile 2020”.

Si parla poi del Bonus 1000 euro a maggio. In questo caso il beneficio spetta a:

liberi professionisti con partita iva, iscritti alla Gestione separata, che abbiano subito una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, a maggio andrà un’indennità di 1000 euro. Sempre 1000 euro relativa a maggio spettano per i co.co.co. collaborazione coordinata e continuativa. In base alle indicazioni del decreto Aprile articolo 22 comma 3 ai lavoratori titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, iscritti alla Gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non titolari di pensione e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, che vantino rapporti di lavoro la cui durata non si protrae oltre il 31 dicembre 2020 o che abbiano cessato il rapporto di lavoro entro la data di entrata in vigore del presente decreto.

Bonus per stagionali turismo, terme, spettacolo e sport: ecco quanto e da quando

E ancora, nello specifico è bene ricordare altre indicazioni arrivate in tal senso. Spettano bonus anche per:

autonomi iscritti alle Gestioni speciali dell’Ago (Assicurazione generale obbligatoria) che per via del Covid-19 hanno cessato l’attività o hanno subito un taglio di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno 1000 euro .

(Assicurazione generale obbligatoria) che per via del Covid-19 hanno di almeno il 33% del fatturato nel secondo bimestre 2020, vanno . addetti stagionali del turismo, delle terme, per quelli dello spettacolo, dello sport e delle vendite a domicilio, per gli intermittenti, per un totale di 1000 euro

Bonus Dl Aprile per colf e badanti fino a 600 euro, requisiti

Spettano bonus e riconoscimenti anche per colf e badanti. Nello specifico:

Bonus colf e badanti hanno diritto tra le 400 e 600 euro a maggio: si tratta di un bonus specifico per i lavoratori domestici.

Bonus colf e badanti nel decreto maggio, hanno dunque diritto ad una sorta di cassa integrazione, ovviamente parlando dei casi in cui siano in regola ma siano stati sospesi dal servizio, licenziati, siano in malattia o quarantena.

La cig in deroga sarà con procedura semplificata, “semplice e leggera”, non essendo le famiglie in grado di sostenere l’impatto burocratico previsto normalmente per questi ammortizzatori.

