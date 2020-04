“Bonus di 500 euro per le famiglie che villeggiano in Italia”, propone la Boschi

“Bonus di 500 euro per le famiglie che villeggiano in Italia”, propone...

“So che è difficile immaginare oggi il giorno in cui potremo permetterci una vacanza, ma dobbiamo evitare che un settore vitale per il nostro Paese muoia. Abbiamo sempre detto che l’Italia ha nelle sue bellezze artistiche, naturali, paesaggistiche il proprio petrolio, bene, è il momento di dimostrare che ci crediamo davvero. Il coronavirus ha messo in ginocchio il turismo nel nostro Paese. Ci vorrà tempo prima che possiamo tornare a godere della bellezza della nostra Italia e ancora di più che tornino i turisti dall’estero. Dobbiamo sostenere le tante imprese del settore, spesso a conduzione familiare, albergatori, ristoratori, guide turistiche, tutto il mondo collegato al turismo“. Così, dalla sua pagina Facebook, Maria Elena Boschi.

“Aiutiamo le famiglie a godersi le ferie in Italia”

L’esponente di Italia Viva, come tutti colpita anche dal fermo generale della attività commerciali del Paese, ha deciso di avanzare una proposta per tornare a far vivere velocemente e nel migliore dei modi la bellissima- ed invidiata – nostra realtà italica: “Come Italia Viva, abbiamo proposto nelle scorse settimane una misura per incentivare le famiglie italiane a fare le vacanze nel nostro Paese, aiutando così il settore ricettivo e turistico – spiega la Boschi – Con il governo siamo al lavoro per un bonus da almeno 500 euro a famiglia. Chiaramente, un bonus che possa essere utilizzato dopo la fine dell’emergenza coronavirus quando potremo tornare ad uscire serenamente”.

“Un aiutio a chi rinveste sull’attività turistico-ricettiva”

Inoltre, aggiunge infine l’ex ministro, “In più chiediamo che venga riconosciuta una agevolazione fiscale a coloro che decidono di ristrutturare, modernizzare la propria attività turistico-ricettiva”.

Max