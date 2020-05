Bordertown 3: la serie in uscita su Netflix in streaming. Cast, trama, anticipazioni, spoiler

Bordertown 3: la serie in uscita su Netflix in streaming. Cast, trama,...

Dopo tanta attesa, Netflix è pronta a lanciare la stagione 3 di Bordertown, la serie tv crime finlandese che ha avuto un ottimo successo anche in Italia con le sue prime due stagioni.

La serie che è stata lanciata in Finlandia nel 2016 sul canale Yle TV1 con 11 episodi, ha visto una seconda stagione nel 2018. Nello stesso anno Netflix ha esportato il prodotto trasmettendo la prima stagione a luglio 2018 e la seconda a febbraio 2019.

Bordertown 3 sarà trasmesso da Netflix dall’11 maggio 2020 e riprenderà la trama da dove si era interrotta nella seconda stagione.

Le novità della trama della terza stagione saranno soprattutto nell’ambientazione. La città di confine di Lappeenranta sarà innevata, con episodi ambientati in inverno e nuove atmosfere.

Miikko Oikkonen, creatore della serie, ha dato questa anticipazione sulla terza stagione di Bordertown: “Dopo esperienze estreme, è tempo che i protagonisti si fermino e decidano come si sentono riguardo alle loro vite e cosa possono fare per il loro futuro e per i loro parenti stretti. E l’inverno: l’acqua che si è trasformata in neve e ghiaccio riflette questo periodo di arresto nella terza stagione”.

Secondo le anticipazioni, nella terza stagione il protagonista Sorjonen dovrà vedersela con un criminale ancora più scaltro di Sierra.

Bordertown 3 stagione cast, attori e personaggi

Ville Virtanen interpreta il protagonista, Kari Sorjonen, un poliziotto con particolari abilità nel districarsi attraverso crimini molto complessi. Sua moglie Pauliina Sorjonen (Matleena Kuusniemi) e sua figlia Janina Sorjonen (Olivia Ainali) vivono le loro vite dividendosi Kari con il lavoro, che lo immerge completamente.

Fanno parte del cast anche Anu Sinisalo, nei panni della caparbia Lena Jaakkola, Lenita Susi nel ruolo della figlia Katia Jaakkola e Ilkka Villi che interpreta Niko Uusitalo.

Bordertown, come finisce la 2 stagione, dove eravamo rimasti

La seconda stagione finisce lasciando gli spettatori col fiato sospeso, in quanto la famiglia Sorjonen viene presa in ostaggio da due misteriosi uomini, che vogliono coinvolgere Kari in un’indagine sulla loro madre scomparsa.

La season 3 sarà composta da 10 episodi come la precedente, mentre la prima stagione ha un episodio in più.

