Workin’ moms stagione 4: quando inizia la serie Netflix. Trama, anticipazioni, cast, trailer

È la divertentissima serie tv canadese basata sulle indaffaratissime mamme divise fra famiglia e lavoro. Workin’moms è pronta a ritornare su Netflix per la quarta stagione.

Dopo le prime tre stagioni, la stagione 4 sarà trasmessa in prima visione in streaming sulla piattaforma Netflix dal 6 maggio 2020, dopo l’esordio su CBC il 18 febbraio 2020. Scopriamo tutte le curiosità e le anticipazioni sui nuovi 8 episodi.

Workin’ moms streaming Netflix quarta stagione: di cosa parla i personaggi, attori, trama episodi

La trama è ambientata a Toronto, in Canada, dove un gruppo di quattro amiche trentenni si devono barcamenare fra gli impegni di famiglia e di lavoro. Dopo il periodo di congedo, tutte sono costrette a tornare in attività e ed essere puntuali in ufficio, nonostante i figli impegnativi e il poco tempo a disposizione.

Fra i personaggi principali Kate Foster (impersonata da Catherine Reitman) è impiegata in un’agenzia pubblicitaria. Dopo la maternità deve scegliere fra uno scatto di carriera, o mantenere l’equilibrio coniugale. Il suo carattere testardo la porta a combattere per avere le entrambe le cose.

Nathan Foster (interpretato da Philip Sternberg) è suo marito, premuroso in famiglia e avvocato brillante. Ma quando sua moglie sembra diventare più affermata di lui sul lavoro, gli trema la terra sotto ai piedi.

Anne Carlson (interpretata da Dani Kind) è invece una donna concreta e onesta. Nonostante sia una psichiatra, non riesce a comunicare con la figlia di 9 anni. Ad aiutarla anche con il figlio neonato è il marito Lionel Carlson, una persona eccentrica ed energica, che compensa molto il carattere di lei.

Frankie Coyne (interpreatata da Juno Rinaldi) è generosa e di indole positiva, così buona da pregiudicare a volte il suo lavoro di venditrice di case. Non ha ben realizzato cosa vuol dire essere madre, aiutata in questo molto di più da sua moglie Giselle.

Jenny Matthews (interpretata da Jessalyn Wanlim) è una donna in crisi. Dopo aver avuto la sua Zoe, è tornata a lavoro per consentire al marito Ian (Dennis Andres) di inseguire i suoi sogni.

Workin’ moms, curiosità e anticipazioni sulla 4 stagione, trailer

Catherine Reitman è la figura di punta di questa serie, essendone creatrice, produttrice esecutiva e sceneggiatrice, oltre che attrice.

È stata vista anche in produzioni come Blackish, C’è sempre il sole a Philadelphia, How I Met Your Mother, Weeds. Philip Sternberg, a parte la serie è suo marito nella vita reale, oltre che partner di affari avendo prodotto con lei Workin Moms con la loro società Wolf + Rabbit.

Ecco il trailer della quarta stagione di Workin‘ moms:

