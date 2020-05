Dead to me Amiche per la morte: stagione 2 in uscita su Netflix: cast, trama, streaming

Dead to me Amiche per la morte: stagione 2 in uscita su...

Dead to me – Amiche per la morte, la serie tv prodotta su Cbs è in uscita su Netflix con la stagione 2. Dopo un buon successo nella prima stagione, la serie era stata infatti rinnovata a giugno 2019.

Ecco tutte le anticipazioni, la data di uscita, il cast, gli attori e la trama della seconda stagione di Dead to me.

Dead To Me – Amiche per la Morte 2: anticipazioni, cast, attori, trama, quando esce, ultime notizie

Quando esce Dead To Me 2? La data ufficiale è imminente, in quanto la seconda stagione della serie sarà trasmessa su Netflix in streaming a partire di venerdì 8 maggio 2020.

La trama di Dead To Me – Amiche per la morte è incentrata sul rapporto particolare fra due amiche, Jen Harding (Christina Applegate) e Judy Hale (Linda Cardellini). Mentre Jen è rimasta vedova da poco, la seconda è un personaggio eccentrico e libero con un segreto nascosto.

Dead To Me, come finisce la stagione 1: dove siamo rimasti, anticipazioni trama seconda stagione

La rivelazione incredibile dell’ultima puntata è che Judy è responsabile della morte del marito di Jen. Ma non si tratta dell’unico morto, in quanto nella pisina di Jen c’è il corpo di Steve (James Marsden), l’ex fidanzato di Judy.

Nella seconda stagione, verranno ridefiniti i rapporti fra le due protagoniste, dopo la rivelazione del segreto e alla luce dei nuovi avvenimenti.

Christina Applegate, nel ruolo di Jen, è nota anche per il personaggio di Gwendolyn in Bad Moms. Judy è invece interpretata da Linda Cardellini, Max Jenkins nella serie è Christopher e Luke Roessler interpreta Henry.

Un’attrice che si unisce al cast nella stagione 2 è Natalie Morales nel ruolo di Michelle, una donna simpatica e disponibile che crea un rapporto con Judy alla casa di riposo dove lavora.

Dead to me 2, ecco il trailer della seconda stagione pubblicato da Netflix. Quanti episodi, quando esce data di uscita

Dead To Me – Amiche per la morte 2 prevede 10 episodi, esattamente come la prima stagione. In totale, quindi, per chi iniziasse ora a vedere Dead to me ci sono ben 20 episodi da vedere.

La data di lancio della seconda stagione è venerdì 8 maggio 2020 in esclusiva sul catalogo Netflix.

