Borsa di Milano oggi 7 Agosto 2020. Spread, come sta andando il differenziale Bund-Btp in tempo reale

Ancora una giornata di intenso significato per quanto concerne la Borsa e i listini in generale, circa gli andamenti dei mercati e, al contempo, ai movimenti e fluttuazioni di titoli oltre che ai dati relativi allo spread. Come sta andando la Borsa di Milano oggi 7 Agosto 2020? E quali sono i dati, l’apertura e il trend del differenziale bund – Btp in tempo reale?

Ecco quello che sta emergendo in questi minuti sul fronte dei movimenti di listini e sullo spread.

Borsa di Milano, apertura in calo. Ecco lo Spread di oggi 7 Agosto

La Borsa di Milano apre in calo. Oggi 7 agosto 2020 il primo Ftse Mib cede lo 0,24% a 19.428 punti. Sono i primissimi dati che arrivano in una giornata che, è chiaro, continuerà a fornire ancora diversi spunti da qui in avanti.

Notizie anche sul fronte oro e sul petrolio. Quando all’oro, la chiusura della settimana si fonda sul mantenimento dei prezzi record conquistati oltre la soglia dei 2.000 dollari l’oncia. Sui mercati asiatici le quotazioni ritracciano lievemente dopo la nuova crescita delle vigilia con il lingotto che giunge a scambiarsi di mano a 2.060 dollari l’oncia (-0,1%)

In merito alle quotazioni del petrolio si registra un lieve calo sul mercato after hour di New York. Il greggio Wti viene scambiato a 41,89 dollari al barile (41,95 ieri sera a New York). Per il Brent il calo e’ dello 0,7% a 45,05 dollari al barile. E invece lo Spread? Come sta andando?

aggiornamento ore 10.06

Spread, come sta andando il differenziale Bund-Btp oggi 7 Agosto 2020

Lo spread tra Btp e Bund di oggi venerdì 7 agosto, ha aperto a 146 punti base, stabile in relazione alla chiusura di ieri. Il rendimento del titolo decennale italiano è pari allo 0,94%.

Mentre la Borsa di Milano ha aperto in calo con il Ftse Mib a -0,24% a 19.428 punti, gli altri mercati europei in partenza sembrano piuttosto moderati quanto a contrattazioni. Gli investitori guardano alle nuove ruggini tra Usa e Cina e sui rischi di una nuova ondata di contagi da coronavirus. Sul fronte economico ci sono però segnali di rilancio dai dati grazie alla produzione industriale tedesca. In crescita Francoforte (+0,34%) e Londra (+0,10%), in calo Parigi e Madrid (-0,25%).

aggiornamento ore 7.00

In precedenza, Giovedì 6 agosto, lo spread, dopo aver aperto a 147 punti base, stabile in riferimento ai 147,9 della chiusura di mercoledì, ha chiuso in leggero calo a 146, con il rendimento del titolo decennale italiano pari allo 0,92%. Di mattina il differenziale era balzato a quota 149. La borsa di Milano, invece, a seguito di un’apertura in calo, invece ieri ha chiuso in seduta negativa, con l’indice Ftse Mib che ha concluso in ribasso dell’1,34% a 19.475 punti. Mercati azionari del Vecchio continente tutti in calo: la Borsa di Londra ha chiuso in ribasso dell’1,23%, Parigi in calo dello 0,98% e Francoforte dello 0,54%.