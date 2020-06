Borsa Italiana Oggi, 24 giugno 2020: i mercati e listini in tempo reale, come sta andando Piazza Affari

Come stanno andando i mercati e i listini in tempo reale? Come ha aperto la Borsa Italiana oggi, 24 giugno 2020: ecco l’analisi dei mercati di questa giornata, in una fase che, fin dall’apertura, mostra investitori prudenti, ma anche Piazza Affari in positivo.

La Borsa Italiana e lo spread oggi, 24 giugno 2020: ecco come sta andando

La Borsa Italiana oggi, 24 giugno 2020, apre in lieve positivo malgrado le indicazioni sulla diffusione del covid-19. A Piazza Affari fari puntati su Atlantia. Spread scende sotto i 170 punti base.

La Borsa Italiana oggi apre le contrattazioni leggermente sopra la parità in coda ai nuovi rialzi di ieri dai listini a Wall Street e malgrado notizie poco confortanti sul coronavirus.

E’ la fase degli Stati Uniti a dare preoccupazione: in Texas c’è stato un nuovo record di contagi, in Florida è stato reintrodotto l’obbligo di indossare le mascherine e il governatore dello stato di New York, Andrew Cuomo, starebbe per vagliare a nuove misure restrittive.

Tuttavia Wall Street ha chiuso in positivo grazie alle dichiarazioni rese dal segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin, che ha ammesso che l’amministrazione sta “seriamente valutando” un nuovo pacchetto di stimoli fiscali da approvare a luglio.

Aggiornamento ore 2,31

Borsa Italiana oggi: a Milano unico segno più in Europa

A Milano l’indice delle blue chip, il Ftse Mib, nei primi movimenti della seduta odierna, 24 giugno 2020, passa di mano a 19.864,86 punti, +0,12% sul dato precedente.

Avvio di seduta con prudenza per il Dax (-0,49%), per il Ftse100 (-0,54%), per il Cac40 (-0,4%) e per l’Ibex (-0,14%).

In apertura di seduta, lo spread con i titoli tedeschi fa notare un rosso di un puntoa 169 punti base.

Intanto spicca Atlantia (+4,06%) e positiva anche per FCA (+1,88%) e STM (+1,15%). Nel mondo bancario, +1,45% di Intesa Sanpaolo e +0,69% di UniCredit. Quest’ultima ha emesso uno strumento subordinato Tier 2 con scadenza a 15 anni per un totale di 1,5 miliardi di dollari.

aggiornamento ore 6.05

Andamento delle Borse asiatiche oggi 24 giugno 2020

Seduta dubbia per i listini asiatici: ad Hong Kong l’indice Hang Seng segna un –0,1%, il TSE China A50 quota in rialzo di mezzo punto percentuale ed il Nikkei ha chiuso con rosso a 0,07%.

L’indice australiano, lo S&P/ASX 200, ha invece terminato in rialzo dello 0,19%.

I nuovi stimoli promessi dall’amministrazione Trump hanno concesso al Nasdaq di chiudere a 10,131.37 punti, +0,74% rispetto al dato di prima, e di aggiornare il massimo storico a 10.221,85 punti. Per quanto riguarda gli altri indici, il Dow Jones ha segnato un +0,50% tondo e lo S&P500 ha chiuso con un +0,43%.

aggiornamento ore 10.08