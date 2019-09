Box Office, ‘It’ conquista le sale italiane

E’ inutile nasconderlo: è ormai una saga ‘amata’ e, per quanto criticata o sbeffeggiata, accade che poi ad ogni nuovo capitolo che, come per incanto, le sale si riempiono fino all’inverosimile. E dunque anche stavolta Pennywhise, il mefistofelico clown assassino creato da Stephen King, ha portato nei cinema un ‘mare’ di persone.

Lo spiega eloquentemente il box-office relativo al week-end appena trascorso, dove si spiega che il sequel diretto nuovamente da Muschietti, ‘It – Capitolo due‘, ha incassato ben 4.942.775 euro. Considerato il periodo, ancora favorevole alle gite ‘fuoriporta’, una media di circa 5.326 euro incassati da ciascuna copia distribuita, è a dir poco eccellente. E dunque questo ‘It’ merita pienamente la vetta dei film più visti.

Numeri da capogiro anche per la seconda pellicola in testa al box-office: nelle sale dal 21 agosto, ad oggi ‘Il Re Leone‘ ha complessivamente incassato la ragguardevole cifra di 32.921.666 di euro, roba da umiliare il più che buon esito di ‘Avengers: Endgame’. Se uniamo poi i 3.625.311 euro di quest’ultimo fine settimana, a quelli totalizzati da ‘It’, ecco che ‘soltanto’ questi due film hanno rappresentato un secco +87,2% sugli incassi totali riferiti allo stesso periodo del 2018.

Interessante poi la terza posizione subito conquistata dal film di Cipani, ‘Mio fratello rincorre i dinosauri’, reduce dagli applausi ricevuti in quel delle Giornate degli Autori del Lido.

Segue quindi un ‘must’ come ‘Attacco al potere 3’ (654.866 euro), seguito dall’altra new entry ‘veneziana’ – e made in Italy – di Pietro Marcello, ‘Martin Eden’ (453.258 euro), che ha fruttato al bravo Luca Marinelli la Coppa Volpi per l’interpretazione.

Scende invece al sesto posto ‘Fast & Furious – Hobbs & Shaw’ il quale, grazie ai 217.659 euro racimolati nel week-nd, porta a 6.218.180 di euro l’incasso complessivo.

‘5 è il numero perfetto’ di Igort, ma in classifica è accanto al 7, per i 117.540 euro incassati (437.794 euro totali).

Regge bene il film di Avati, ‘Il signor Diavolo’ – ottavo con 90.834 euro – questa settimana davanti a ‘Genitori quasi perfetti’ (nono con 72.810 euro), mentre i 40.245 euro incassati da ‘L’amour flou – Come separarsi e restare amici’, vale il decimo posto…

Max