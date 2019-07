Brasile-Argentina, Messi attacca arbitro e federazione: “Il Brasile gestisce tutto”

Delusione, amarezza e rabbia. Sono questi i sentimenti contrastanti che hanno accompagnato Lionel Messi alla porta della Copa America 2019: la sua Argentina è stata eliminata dal Brasile in semifinale, il fenomeno del Barcellona se l’è presa con l’arbitro.

Difficile vedere Messi andare fuori le righe con i direttori di gara, ma in questo caso la ‘Pulce’ ha mostrato tutta la sua delusione per una direzione arbitrale a suo giudizio errata e viziata da un favoreggiamento intrinseco alla stessa competizione. Duro attacco quello di Messi, che farà sicuramente discutere nei prossimi giorni.

Messi: “Arbitro non all’altezza”

Al termine della sconfitta con il Brasile per 2-0, Messi ha parlato ai cronisti presenti analizzando la gara e prendendosela con l’arbitro: “Si sono stancati di coprire le cazzate in questa Copa America e non sono andati a vedere al VAR, è incredibile. Per noi erano tutti cartellini gialli, per loro mai. L’arbitro non è stato equo. Spero che il CONMEBOL faccia qualcosa, anche se penso che non farà nulla perché il Brasile gestisce tutto, è molto complicato”.

E ancora: “Siamo arrabbiati perché abbiamo fatto una grande partita a finire in questo modo… Non sono stati superiori a noi. Sono stanco di pagare in questa Copa America e oggi non sono mai andati a vedere il VAR. L’arbitro non era all’altezza del compito”, ha concluso Messi.