Brexit: Merkel gela Johnson. E Tusk lo incalza: “cosa vuoi?”

Il tempo stringe, ma anche il cerchio nel quale si trova a dover trovare una via di uscita. A quanto pare infatti, secondo un ‘uccellino’ di Dowing Street, stamane Boris Johnson ha incassato il parere negativo di Angela Merkel circa la possibilità di un accordo con l’Unione Europea. Un’eventualità che la cancelliera ha definito “enormemente improbabile”. E semmai vi fossero accordi, questi passerebbero comunque una condizione irrinunciabile: lasciare l’Irlanda del Nord nell’unione doganale. Una ‘soluzione’ che a Londra provocherebbe a dir poco un cataclisma. E fra i traccianti del fuoco incrociato che vede Johnson nel mirino, Donald Tusk, premier europeo, non si fa pregare nel twittare che il britannico si sta spendendo “un cinico tentativo di sabotare i negoziati”, con il solo scopo – in fatto di Brexit – di passare poi allo scaricabarile.

“La questione ‘non è chi vince’ scrive infatti Tusk – ma è ‘il futuro dell’Europa e del Regno Unito’ così come la sicurezza e gli interessi del nostro popolo”. Infine il presidente del Consiglio europeo sbotta diretto nei confronti del discusso premier britannico: “Non vuoi un accordo, non vuoi un’estensione, non vuoi una revoca, quo vadis?”

