Britney Spears ancora nuda sui social: le FOTO

Britney lo ha rifatto ancora. La celebre cantante ha postato ancora delle foto di nudo. Sei per la precisione, una dopo l’altra, quasi tutte uguali. In piedi, mani sul seno, un bollino rosso a censurare le parti intime. Britney Spears non è nuova a foto del genere, anzi, da quando – nel novembre scorso – la cantante si è svincolata dalla tutela del padre, il suo profilo si è riempito di foto del genere.

Le sue foto sono accompagnate da una didascalia: “Ecco le foto dell’ultima volta che sono stata in Messico PRIMA che ci fosse un bambino dentro di me. Perché diavolo sembro 10 anni più giovane in vacanza..”. Una frase quasi sconnessa dal contesto.

La regina del pop fa riferimento alla sua nuova gravidanza: poche settimane fa ha infatti annunciato di aspettare il terzo figlio, il primo dal nuovo compagno, Sam Asghari. Le nuove foto hanno fatto sorgere nuovi dubbi ai fan che si chiedono se Britney stia davvero bene.

Sono molti i commenti dello stesso tenore sotto i suoi post. È stato anche grazie ai suon fan se la cantante dopo anni è riuscita a liberarsi dal mandato di tutela affidato al padre, che aveva il compito di gestire il suo patrimonio. Da quel momento Britney è tornata ad esprimere del tutto sé stessa.