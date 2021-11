Bryan Adams positivo al Covid, in ospedale a Milano

Bryan Adams è risultato positivo al Covid dopo un tampone effettuato all’aeroporto di Malpensa questo pomeriggio, dove è atterrato dagli Usa in vista della presentazione a Milano del Calendario Pirelli 2022, che l’artista 62enne ha scattato personalmente.

“Eccomi, sono appena arrivato a Milano e sono risultato positivo al Covid per la seconda volta in un mese – scrive Adams su Instagram, postando alcune foto che lo ritraggono all’aeroporto e poi su un’ambulanza -. Quindi mi portano in ospedale. Grazie per il vostro supporto”.