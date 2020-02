Bugo, chi è: età, carriera, Instagram e vita privata del cantante di Sanremo 2020

E’ stato senz’altro tra i più attesi performers tra i tanti annunciati come partecipanti al Festival di Sanremo 2020, e uno dei protagonisti della panoramica musicale più in ascesa, complessivamente. Di chi si tratta?

Del rinomato artista Bugo, che anagraficamente si chiama Christian Bugatti e ha fatto discutere fin da quando è stata annunciata la sua partecipazione insieme a Morgan al Festival di Sanremo, condotto da Amadeus.

Ma chi è Bugo? Cosa sappiamo di lui, della sua vita, della carriera e della sua vita privata? Ecco un excursus nella vita del cantante.

Bugo, chi è: anni, canzoni, amori, Sanremo con Morgan

Bugo, alias Christian Bugatti allora chi è nella vita di tutti i giorni? Il partecipante a Sanremo 2020 in onda da martedì 4 febbraio 2020 è salito alla ribalta fin da quando è stato comunicato della sua partecipazione in tandem con Morgan. Il brano, dal titolo Sincero, quasi è passato in sordina, perchè tutti hanno voluto documentarsi sul rapporto tra i due cantanti.

Bugo e Morgan,in passato si sono già trovati a dividere il palco, lavorando insieme. Ma della sua vita privata, cosa sappiamo?Come detto, Bugo, è al secolo Cristian Bugatti, è nato a Rho il 2 agosto 1973.

La sua carriera ha visto pubblicati ben nove album e lui, nel tempo, ha saputo rinegoziarsi come artista a tutto tondo. Oggi è noto per essere stato capace di passare da un genere all’altro, dal rock, al blues, passando per il folk, rap, pop, senza disdegnare la elettronica e strumentale.

Intorno agli anni 2000 venne definito “fantautore” per via del suo eclettismo e nel 2015 la rivista Rolling Stone lo ha collocato tra le 100 facce della musica italiana. La sua vita privata, invece, è scandita da passi cruciali.

Dopo essere nato, Bugo ha vissuto coi genitori in provincia di Novara: la madre casalinga, il padre commerciante, a Cerano ha vissuto a lungo. Ha frequentato le elementari in una scuola di preti e, ancora oggi la fede è un elemento fondante della sua carriera musicale.

Lo è anche il calcio. Ha giocato nel Cerano Calcio per un paio di stagioni e poi è anche passato al basket. E’ poi andato a vivere a San Martino di Trecate e durante il liceo ha scoperto di amare la letteratura e la poesia. Specie il francese Arthur Rimbaud.

In seguito ha studiato per suonare la batteria, ma ha interrotto per dover fare il militare: in quella fase ha però iniziato a suonare la chitarra e scritto le prime canzoni tra cui Faccio il militare. Nel 2011 ha recitato in Missione di pace di Francesco Lagi, dove ha vestito i panni del soldato Quinzio, un militare che suona la chitarra.

Poi la folgorazione definitiva per la musica nel 1994, fondando una band musicale, da cui però si separa nel 1996. Si facevano chamare i Quaxo, ispirati ai Nirvana.

E’ facendo il solista che esplode. La prima gatta (2000), Sentimento westernato (2001) e Sguardo contemporaneo (2006) sono album di successo. Poi ecco Contatti (2008), Nuovi rimedi per la miopia (2001) e Nessuna scala da salire (2016), fino a RockBugo (2018).

Bugo è sposato con Elisabetta, che fa la diplomatica. La coppia si è giurata amore a New Delhi, in India, nel 2011. I due hanno un figlio.