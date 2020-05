Bundesliga, il primo gol è di Haaland: le FOTO

La Bundesliga riprende e avanza il primo passo verso il ritorno alla normalità. Anche se di normale c’è poco rispetto al vecchio mondo. Gli stadi sono vuoti, i giocatori arrivano con le mascherine e d entrano in campo separate. A bordo campo ci sono le scalette degli aerei per permettere ai calciatori di sistemarsi in tribuna.

A riportare un po’ di normalità ci pensa il solito Haaland, che segna il primo gol del nuovo mondo del calcio. Azione in velocità, taglio in area e solita freddezza per il giovane norvegese che continua a macinare record su record. Ha segnato all’esordio in campionato, si è ripetuto in Champions. Ora nella prima partita post-Covid.

Un gol pesante nella gara contro lo Schalke 04, rimasta la squadra disorganizzata e molle di marzo, quando i problemi di gioco e risultati erano già venuti pesantemente a galla. Il Borussia Dortmund, al contrario, ha dimostrato di essere tornata con la voglia di ottenere qualcosa di grande. E con un Haaland così sognare non è impossibile.