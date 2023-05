Calcio, Lazio e Roma tra mercato e Europa

Lazio, i nomi per il post Milinkovic? Sarri ha indicato due profili, Zielinski del Napoli e Loftus-Cheek del Chelsea. Contratto in scadenza nel 2024, ma circa 4 milioni di ingaggio e il cartellino tra i 25 e i 30 milioni. Anche più costoso Frattesi del Sassuolo, Come mezzala Sarri ha indicato Fazzini dell’Empoli.

Roma, Mou post Bologna: Ci manca un rigore gigante. “Orsato è un arbitro che mi piace, stavolta però hanno sbagliato lui e il Var perché su Ibanez era rigore. Se lo vorrei anche per la prossima partita? La risposta è sì”. Con queste parole lo Special One ha parlato nel dopo partita contro il Bologna, una gara che porta, dopo il pari i giallorossi a meno due dal quinto posto del Milan. Mourinho a fine partita è orgoglioso dei suoi. Grande turnover, con Svilar e Missori allla prima e che Tahirovic non giocava da tanto. In campo c’erano anche Zalewski e Bove, per una Roma molto baby.