Calcio, Lazio: prove tattiche in vista del Porto

L’impegno è di quelli da fissare nel calendario come tra i più decisivi e rilevanti della stagione: alle porte c’è il Porto, e la Lazio di Sarri si augura di andare in ‘porto’ davvero. Per riuscirci, in scia di un buon stato di forma e di risultati, occorre la massima concentrazione anche dal punto di vista della preparazione della partita sul fronte tattico. E Sarri è prontissimo.

Via alle prove tattiche anti-Porto per la Lazio alla ripresa degli allenamenti: Sarri nell’ultima sessione ha diviso la rosa in due gruppi, da una parte i titolari di sabato, dall’altra il resto della squadra. Gli unici assenti Acerbi e Lazzari. Il centrale ci proverà per giovedì, dopo aver superato la lesione di secondo grado al flessore, ma il recupero è complicato: probabile il rientro domenica contro l’Udinese.

Da valutare le condizioni dell’esterno, uscito contro il Bologna per un problema muscolare alla coscia destra: lo stiramento è scontato, Sarri si augura che non sia di secondo grado e che possa rimettersi a disposizione nel giro di 15-20 giorni. Giovedì, vista la squalifica in campionato, Leiva e Luis Alberto dovrebbero essere confermati con Milinkovic, per poi entrare nel turn over con Cataldi e Basic contro l’Udinese.

Nessun problema invece per Ciro Immobile, per il quale la botta al piede è del tutto passata. A una manciata di punti dalla zona champions e in piena lotta per l’Europa League, per i biancocelesti è un momento decisivo della stagione.