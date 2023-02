Calcio, lettera di Zaniolo, mano tesa alla Roma

Calcio, lettera di Zaniolo: mano tesa del 22 al suo club dopo la rottura causata dal mercato. Chiuse le operazioni, rimasto in giallorosso, l’attaccante fa dietrofront e, scrive, “sono state dette e scritte molte cose che mi riguardano in queste ultime settimane e parecchie non sono veritiere. Sono arrivato a Roma da sconosciuto e Roma e i romanisti mi hanno accolto come uno di loro.”, per poi aggiungere, in una lunga missiva che “mi sono però sempre impegnato sul campo e in allenamento con la massima professionalità. Per la prima volta in questi giorni ho avuto paura, per me e per la mia famiglia, e mi sono sentito abbandonato. Non mi era mai successo la conclusione e mi sono spaventato molto. Il futuro è nelle nostre mani: io tendo la mia e mi metto a completa disposizione della famiglia della Roma”.