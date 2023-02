Calcio – Rimonta Roma, missione compiuta in Europa League. Spinazzola e Belotti super

Non è mai facile rimontare e vincere con due goal di scarto in Europa (e la squadra giallorossa ha infatti spesso fallito questi appuntamenti da dentro o fuori) e allora stavolta applausi alla Roma di Mourinho che centra il bersaglio qualificazione in Europa Leaugue con una gara pressoché perfetta per concentrazione e proposizione.

Dopo il brivido di una punizione dal limite al 1’ per uno scellerato intervento fuori

tempo di Ibanez, la truppa di Mourinho ha invaso l’area avversaria dominando

l’incontro e non consentendo mai (come d’altro canto era già successo all’andata) al

Salisburgo di impensierire il non giudicato Rui Patricio.

Con Abraham in maschera e in panchina ecco in attacco la vecchia coppia palermitana Dybala-Belotti, con quest’ultimo uscito dal campo stremato e con la Sud ad intonare il coro per lui.

Eccolo il Gallo da combattimento che conoscevamo. Agonista senza limiti capace di

rincorrere generosamente chiunque passi dalle sue parti e di timbrare con un colpo di

testa in avvitamento da centravanti puro il cartellino del goal. No, non poteva essere

diventato improvvisamente un brocco a Roma, lo sosteniamo da tempo, piuttosto per lui è venuta in soccorso una condizione atletica ritrovata e la maglia da titolare per due gare di fila (non è tipo da 20’ e via per struttura fisica e carattere).

Ma la vera sorpresa, o meglio dire conferma, vista la prova recente in campionato, è la splendida prestazione di uno Spinazzola tornato stantuffo incontenibile sulla fascia sinistra da dove ha propiziato due assist al bacio per le realizzazioni giallorosse.

Con Dybala che dispensa classe e giocate, Matic punto fermo del centrocampo e Wijnaldum in rampa di lancio (con la Cremonese è arrivata l’ora di dargli una maglia da titolare), la Roma di Mourinho si scopre improvvisamente ricca e di bambini che giocano sul campo di plastica finalmente non si sente parlare. Certo, l’avversario era modesto e stupisce anzi che fino all’ultimo minuto di recupero la qualificazione fosse in bilico (non certo per l’andamento della partita ma solo per il risultato) ma la Roma di Mourinho punta decisa agli ottavi di Europa League (tranne il pericolo Arsenal, il Betis e la Real Sociedad, avversarie tutte alla portata) con rinnovato entusiasmo e la convinzione che la rosa non è poi così da buttare.

Le pagelle di Roma-Salisburgo 2-0

Rui Patricio Ng, Mancini 6, Smalling 6, Ibanez 6, Zalewski 6 (dall’81’ Karsdorp ng),

Cristante 6,5, Matic 7, Spinazzola 7,5, Dybala 7,5 (dal El Shaarawy ng), Pellegrini 6 (dall’81’ Wijnaldum ng), Belotti 7(dall’87’ Abraham ng). All. Mourinho 6,5

Claudio Fontanini